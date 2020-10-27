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淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用界樁

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淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用。（圖／東森新聞）

▲一大片密密麻麻的白色柱狀體。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

隨著敵情威脅，國軍為了讓訓練更加貼近實戰，在街道上進行訓練的次數逐漸變多。民眾除了更能看見國軍平常做些什麼，也增加了對戰爭的敏感度。有人最近經過新北市淡金路時，發現一旁空地竟然有一大片白色柱狀體，密密麻麻排列在一起，懷疑是「反空降樁」。

《東森新聞》直擊，一整片白色柱狀體密集佇立在草地上，看起來很像某種裝置藝術，但有些人看了之後懷疑有軍事用途。以淡水物體與金門的反空降樁比較，兩者都是長方體，金門是灰色水泥柱，淡水的被漆成白色，難以確定是什麼材質；金門柱頂有約20公分長的尖銳鐵柱，淡水的沒有；而金門每根間距約20公尺，淡水的則較密集。

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用。（圖／東森新聞）

▲▼陸軍說明這是農業用的界樁。（圖／東森新聞）

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用。（圖／東森新聞）

對此，全球防衛雜誌資深編輯陳國銘表示，陸軍說明這是農業用的界樁；如果是反空降樁，最具體的案例是二次大戰時，德國將領隆美爾在諾曼地地區，用了所謂「隆美爾蘆筍」，在反空降樁上綁一些爆裂物，讓傘兵空降時能提前引爆。反空降樁就是讓敵軍空降時，刺掛住傘兵的身體或降落傘，使其受傷折損或拖延敵軍集中，讓守備部隊可逐一殲滅。

設置反空降樁也是教召訓練重要一環，加上國防部未來在2022年要讓部分後備部隊強化反空機降任務，守衛重要目標；而國軍正在進行第四季戰備月，全台各作戰區將有大動作，驗證防務部署的可行性，是否有可能向民間徵收可用物資設立障礙物，也成為關注焦點。

▼金門反空降樁和淡水的白色長方柱。（圖／東森新聞）

淡水驚見反空降樁？一大片「白色密集長方柱」　陸軍：農業用。（圖／東森新聞） 

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