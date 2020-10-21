士官長借錢4次不還　下屬告上國防部「記4大過撤職」！結果大逆轉

▲法官認定過度處罰，判士官長勝訴。（圖／記者張一中攝）



文／中央社

陸軍一名陳姓士官長向翁姓中士4次借錢有51萬元未還，引起翁姓中士家屬不滿，向國防部反映，陳姓士官長不服遭記4支大過並撤職而提告，法院認定過度處罰判陳姓士官長勝訴。

判決指出，陸軍第三地區支援指揮部的陳姓一等士官長因於民國107年起陸續向下屬翁姓中士借款，逾期限未還，衍生翁姓中士家屬不滿，打國防部1985專線電話反映。

指揮部行政調查認定，陳姓士官長於107年8月3日、22日、108年1月18日及2月間，分別以家中急用、裝潢修繕、轉換低利貸款金融機構及家中又有急用等為由，向翁姓中士借貸4次，金額總計約新台幣56餘萬元，於調查結束前仍有51萬餘元未清償完畢。

▲ 陸軍一名士官長借錢不還，遭下屬告狀撤職。（圖／資料照）



指揮部依4次借貸行為，各記大過1次並撤職；陳姓士官長不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

法院今天指出，撤職處分是因累計大過次數的結果，而非綜合評價陳姓士官長是否確實已經不適合留任現職；公務員獎懲制度的基本精神在於「對人格的整體評價」，因此行政機關在決定懲處措施時，應按「一行為不二罰」原則。

法院認定，陳姓士官長4次借錢行為被切割評價4次處罰並撤職，屬於過度處罰，也不符比例原則，因此判決陳姓士官長勝訴。可上訴。