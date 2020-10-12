金門戰車翻覆初步調查曝　方向拉桿「難操控」疑迴正過度

▲金門戰車翻覆，中士林楷強殉職。（圖／記者林名揚攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

陸軍一輛M41A3戰車8日於小金門村莊翻覆，造成車長中士林楷強不幸殉職。對於案發原因，經初步調查，戰車駕駛劉禹宏在過程間，疑似向右迴正車輛過度，戰車衝下坡坎翻覆。

據《聯合報》報導，經初步調查，事發當地道路斜坡坡度不到3度，戰車下坡時車速並不快，但車位偏左，戰車駕駛劉禹宏在此過程間疑似向右迴正車輛過度，戰車衝下坡坎翻覆。

對此節是否肇因於戰車方向手拉桿故障，或其他機械因素，需要再進一步確認。林、劉兩家都希望檢調能盡快查明案發原因。

報導稱，M41A3戰車機件都是機械式的，包括操縱變速箱與煞車，駕駛開起來非常吃力，胳臂要粗壯才能拉動操縱拉桿，而戰車手拉桿，即為戰車駕駛T字型方向桿，操作連動裝置的連桿，是接到變速箱上方後面的一個連動裝置，只有一個螺絲固定，依據技令，這個螺絲須綁麻花結，因為螺絲很容易鬆脫。

國防部長嚴德發11日率國軍重要幹部前往高雄，並代表蔡總統弔唁及慰問家屬，在靈堂前表哀痛，「楷強，安心好走，我們以你為榮。」

嚴德發向家屬表示，有關新式戰車獲得後的全般規劃都已經完成，也會依照總統的指示，優先調整適宜的戰車到烈嶼地區、對楷強從優撫卹，並全力協助治喪相關工作。