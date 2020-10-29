第16屆桂台會11/1登場　首推「台企拓內銷」直播銷售

▲「桂台會」是廣西的兩岸交流盛事。（圖／主辦方提供）

記者曾俊豪／綜合報導

第十六屆桂台經貿文化合作論壇將於11月1至4日在廣西省南寧市舉行，本屆論壇將安排8項活動，受疫情影響，今年活動也搭上直播列車，「台企拓內銷」的活動將以「直播帶貨」的形式，在網路銷售桂台兩地企業的多種精選商品，包含多種來自扶貧企業的商品。

《中新社》報導，今年活動以「深化交流合作 促進融合發展」為主題，將從諸多重點領域切入，探討加強和持續深化桂台經貿文化交流合作、促進兩岸經濟社會融合發展的形式和路徑。論壇著重兩岸人才協作、桂台青年就業創業、大健康產業合作、農業技術交流並合作助力鄉村振興等方面。

本屆論壇主要有8項活動，包括開幕大會、5場平行主題分論壇、項目對接洽談和簽訂合作協議，並進行投資考察、舉行「台企拓內銷」直播活動及全國台企聯第46屆西南西北會長聯誼會。

報導指出，本屆論壇將全面展示廣西資源、區位及市場優勢和桂台交流合作成果，吸引和鼓勵台商及台灣高層次人才、台灣青年到廣西，共同分享廣西構建「南向、北聯、東融、西合」高質量發展、數字廣西建設和中國(廣西)自由貿易試驗區、西部陸海新通道和海峽兩岸（廣西）產業合作區建設新機遇。

▲廣西在一帶一路戰略扮演重要角色。（圖／記者曾俊豪攝）