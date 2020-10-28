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「別只說死亡個案與疫苗無關」 楊憲宏籲衛福部換句話說

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新聞節目中心／綜合報導

台灣流感疫苗爆發4例接種後死亡個案，疾病管制署27日已釐清4個案死因皆為心血管疾病，與疫苗無關。擁有醫學背景的台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏在28日的ETtoday《雲端最前線》直言，如果死亡個案真跟疫苗有關，不會在打了之後好幾天才有狀況，因為「過敏性休克會在半小時內發生」。

▲台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏呼籲衛福部，可以明確告知疫苗會帶來的副作用。（圖／翻攝雲端最前線）

▲台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏呼籲衛福部，可以明確告知疫苗會帶來的副作用。（圖／翻攝雲端最前線）

楊憲宏指出，施打疫苗所產生的副作用被稱為過敏性休克(anaphylaxis shock)，發病非常迅速，往往會在半小時內就發生，若個案打完疫苗一整天都沒有身體不適，那基本上後續症狀就與疫苗無關。他也希望往後衛福部說明時，可以明確告知大眾，疫苗會帶來哪些副作用，將可能產生的症狀明確傳達給國人，以避免人心惶惶，「別只是說4死亡個案皆跟疫苗無關」。

針對疾管署提醒，有「5種人」不適合施打流感疫苗，楊憲宏則認為這樣的說法很可能造成誤解，讓民眾誤會疫苗可能會加劇原有的症狀，事實上，是避免民眾若在施打後有不適，在臨床診斷上可能會產生誤會。楊憲宏也建議，如果計畫去打流感疫苗，可以先請自己的主治醫師提供建議。

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