直播講「螺紋保險套」被公民老師告　館長中槍後首現身：那是表演

記者羅志華／台北報導

館長陳之漢於2019年直播時，因觀眾提及公民老師「羅文」對他有所批評，讓他藉機介紹預計要出的「螺紋」保險套，讓羅文不滿提告；北院28日開庭，館長自8月中槍休息2個月後，於28日首度公開現身，於庭上否認犯罪，稱根本不認識羅文，只是在直播中搞笑、順便介紹自家產品，本案將擇期審理。

▲館長中槍後，因先前介紹「螺紋保險套」被公民老師告，首度因出庭公開露面。（圖／記者羅志華攝）

館長表示，檢察官將本案與吳宗憲案一起辦，他也解釋不認識對方，只是直播時即興表演，順口提了計劃要出螺紋保險套，從頭到尾也沒提羅文老師，後來才知道有這個人。

館長庭外受訪，認為對方只是想紅才提告，被問到吳宗憲，館長先是無奈「唉唷，不要再問到他，他這麼愛告我」，並稱先前是故意認罪給法院判的，「法官判我公益捐10萬，我捐100萬」，要讓吳宗憲知道，他有嘴我們也有嘴，也謹記法官當時的勸戒「不要罵髒話」，但仍對吳宗憲相當不認同，「之前罵網紅沒素質、都是屁、他就是神，然後我們回他一下就要告人」。

公民老師於2019年7月間，不滿館長嗆藝人應表態兩岸意見，批評是他是新民粹領袖、綠色麥卡錫主義，2人因此槓上；館長挨告後，曾透露羅文透過律師要求20萬和解金，反酸要是去各大新聞下，找罵自己的留言，一個一個都求償20萬元，他早就成台灣首富，痛批「真的沒道理」。

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