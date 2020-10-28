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陸年底推網路直播行為規範　限制「高額打賞」行為

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▲直播,女主播,直播主。（圖／CFP）

▲大陸女直播主正在直播。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

由於直播亂象叢生，據中國演出行業協會網路表演（直播）分會指出，將在今年內針對網路直播打賞行為，推出指導規範，還將對直播主分類分級管理，對非電商類主播進行評級。

事實上，由於網路直播普及，包括「9歲女童打賞主播花光家裡10萬彩禮」、「孫女玩手機遊戲花光奶奶救命錢」、「國企員工挪用公款打賞主播被判刑」等亂象在大陸評傳，因此據《21世紀經濟報導》引述中國演出行業協會網絡表演（直播）分會秘書長瞿濤說法，行業指導規範最快12月推出。

▲▼大陸,網紅,直播（圖／視覺中國CFP）

▲大陸網紅直播行業興盛，卻也出現一些亂象，需行業規範。（直播示意圖／視覺中國CFP）

報導稱，網路直播打賞行為規範，主要目標是解決目前網路直播中存在的激情打賞、高額打賞和未成年人打賞三大問題。

瞿濤表示，所謂激情打賞，就是一定時間內的不斷打賞，對於這類行為平台應當在產品策略上進行調整，給用戶設置冷靜期。「比如你的打賞頻次和金額超過設定的閾值，平台就會進行提示，建議用戶冷靜一下。」

在此之前，大陸國家網信辦、公安部、工信部、廣電總局等多個部門，已於上半年啟動為期半年的「網路直播行業專項整治和規範管理行動」。

大陸全國「掃黃打非」辦公室指出，在調查過程中發現，有的直播平台任由主播穿著暴露、言語粗俗、行為惡劣，透過「送福利」、低俗表演、下流動作等方式，吸引用戶進行高額打賞，甚至誘導未成年人打賞。

瞿濤表示，政府來指導、協會來落實，平台來參與，「我們希望通過這樣一種形式來形成行業的規範。」

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