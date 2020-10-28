江啟臣推兩岸旅遊泡泡　避疫情再起台商回台過年卡關

▲江啟臣、蔡英文。（圖／記者湯興漢攝、記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

新冠肺炎第二波疫情全球擴散，有台商對外反映，明年春節回台過年，兩地隔離來回共28天，導致返鄉過年意願低迷，希望兩岸也能有「旅遊泡泡」。國民黨28日中常會邀請海峽兩岸經貿文化交流協會高孔廉會長進行專題演講，黨主席江啟臣指示立法院黨團、政策會，全力來督促和協助政府，為國人返鄉提供更便利的輸運方式。

江啟臣表示，往返兩岸工作打拼的國人對於台灣經濟的貢獻非常大，但今年的新冠疫情限制他們的行動、分隔他們的家人、也打擊他們的產業與事業。大陸市場對台灣如此重要，政府應該做在陸台灣人的後盾，不要讓他們獨自承受兩岸緊張帶來的困難與麻煩。

江啟臣指出，高孔廉是走過兩岸第一步的重要人物，對台商面臨的困境和解決之道瞭若指掌。高提到目前兩岸貨運費用大幅上漲，若能擴增貨運航點，可讓更多國際貨運業者分享利潤，也可幫助對大陸出口的台灣企業降低成本，希望政府積極辦理。

江啟臣說，目前兩岸間只有四個客運航點，無法充分滿足國人返鄉的需求，希望政府能善加運用擴增後的貨運航點，做為國人明年春節返台的班機航點，特別是像廣東和其他台灣民眾聚集的大陸省份，希望能夠增設春節期間的班機航點，他也會指示立法院黨團、政策會，全力來督促和協助政府，為國人返鄉提供更便利的輸運方式。

▼國民黨主席江啟臣主持中常會。（圖／記者林敬旻攝）