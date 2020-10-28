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國民黨誤用「7色彩虹」道歉　網友諷：遊行完賴士葆通通改回來

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▲▼立法院財政委員會,賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

▲賴士葆。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

第18屆同志遊行31日登場，國民黨青年團28日在臉書粉專宣布將參加遊行，未料被抓包配圖使用「7色彩虹」，而非代表同志族群的「6色彩虹」，招來網友批評，隨後道歉並換上正確的6色彩虹。不過，部分網友不領情，還諷刺地，「遊行完賴士葆通通改回來」。

同婚專法通過前、去年5月8日，反同團體「下一代幸福聯盟」舉辦「萬人嗆蔡英文下台，訴求落實公投結果，婚姻一男一女」活動。賴士葆當時出席活動時曾嗆聲，「就算平權法案通過，票投國民黨，2020以後我們全部改回來！」

立法院去年5月17日三讀通過同婚專法，使台灣成為亞洲首個承認同志婚姻的國家，當時反對同婚的賴士葆在立法院與無黨籍立委林昶佐隔空交鋒。賴士葆自爆三等親內也有同志，但700多萬票的民意比較重要，因此，堅決反對同性婚姻。

林昶佐上台致詞時向賴士葆喊話，「請委員把你助理不得不寫的發言稿放在一旁，你想一想，會有很多溫暖圍繞你，賴委員，你那三等親內的同性伴侶親戚，登記結婚的婚宴，我們所有同事都會去給你祝福，我相信他會非常幸福」。

如今，同婚專法上路1周年，民進黨號召民眾上街參加同志大遊行，更推出宣傳影片。總統蔡英文也在臉書鼓勵民眾報名，報名成功並到場參加，就可獲得民進黨準備的遊行紀念小物「限量版彩虹口罩」。

國民黨青年團隨即宣布參與同志遊行，並在28日發表聲明，乃以青年團為主體所做出的決定，並非由任何上級所授意，亦未曾聲稱代表國民黨，實際狀況是在完成報名手續後，方向黨主席江啟臣報備。

▲國民黨青年團發聲明，宣示堅持出席2020同志遊行。（圖／青年團提供）

▲國民黨青年團原本使用的「七色彩虹」。（圖／青年團提供）

未料，國民黨青年團卻錯用「7色彩虹」，被抓包後換上代表同志族群的「6色彩虹」，並表示，關於有朋友提醒附圖的彩虹配色有誤，小編已經立即做更正囉，感謝大家的指教跟糾正，因為小編的疏忽而造成各位的困擾，在這邊也向各位致上歉意，未來會更謹慎處理。

國民黨青年團說，這並不會影響他們關注婚姻平權議題，以及參與同志遊行的決心，「就如同國民黨過去面對同婚議題的立場，對我們而言，比起一再的失敗，更可貴的，是我們應當誠實面對錯誤，並勇敢踏出第一步」。

▲▼國民黨青年團重新上傳的「六色彩虹」。（圖／翻攝自Facebook／國民黨青年團）

▲國民黨青年團重新上傳的「六色彩虹」。（圖／翻攝自Facebook／國民黨青年團）

道歉文一出後，網友留言表示「作秀騙年輕選票用的，看國民黨還能演幾天」、「雖然是好事，但越來越看不懂國民黨的核心價值」、「同志的彩虹旗是六色欸，你們能先好好做功課嗎？」

還有網友想起賴士葆反同，留言「嘎啦嘎啦」、「這樣士葆寶會森氣！」、「遊行完賴士葆要通通改回來」、「說要全部改回來的賴士葆要不要來演一齣暴斃戲碼？」、「跟賴士葆喬完再來啦」、「賴士葆快來看看黨內年輕人都在幹什麼」、「賴士葆不是說要改回來嗎」、「那賴士葆你怎麼説？」、「你們真的很不尊重賴士葆！請跟賴士葆道歉！」、「賴士葆快來唷」

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