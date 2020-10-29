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雲端最前線／美大選「5大戰場」拉鋸！14州開放選民「重新投票」

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新聞節目中心／綜合報導

2020美國總統大選將於11月3日登場，民主黨候選人拜登之子杭特爆出「電郵門」醜聞，更流出吸毒、不雅影片，間接打擊拜登選情；如今傳出已有許多提前投票的選民後悔決定，紛紛聯絡所屬州的選委會盼「重新投票」。事實上，在美國確實有14個州允許選民「反悔」，改變選擇。《雲端最前線》29日邀請立法委員羅致政、國民黨國際事務部副主任何志勇以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／路透）

▲美國民主黨籍總統參選人拜登。（圖／路透）

新冠疫情延燒，全球至今已超過4千萬例確診；另一方面，中央流行疫情指揮中心28日又證實，近日分別接獲來自日本、泰國官方通知，兩國各自檢出從台灣出境的COVID-19陽性個案，其中日本一口氣檢出2例，泰國則有1例。

空軍台東志航基地29日一早驚傳有戰鬥機墜海起火意外。對此，國防部發言人史順文稍早受訪時表示，人員獲救，完成吊掛。不過，由於飛行員大量吃水，在搶救後仍宣告不治。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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