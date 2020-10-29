黃河之美/名列世界最奇特博物館　他超大膽...收集上千座唐代墓誌銘

▲洛陽古都鐵門鎮「千唐志齋」擁有全世界最多墓誌碑。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

號稱九州腹地、十省通地的河南擁有不少特色村和古蹟，其中，洛陽古都鐵門鎮「千唐志齋」擁有全世界最多墓誌碑，園區收錄著1000多座唐朝時期墓誌碑。另外，開封市蘭考縣徐場村則是世界知名樂器村，曾在2016年杭州G20峰會現場演出，這兩個地方也流傳許多有趣傳奇故事，跟著《ETtoday新聞雲》記者一探究竟。

▲「千唐志齋」收藏1000多座唐朝墓誌碑。（圖／記者任以芳攝）

世界最大「墓誌銘」博物館

河南古都洛陽鐵門鎮有座安靜花園博物館，裡面收藏1000多座唐朝墓誌碑，得名「千唐志齋」。園區工作人員向《ETtoday新聞雲》記者介紹，「這座莊園的主人翁是辛亥革命元老、國民黨陸軍上將張鈁。」

30年代初，在河南任職的國民黨陸軍上將張鈁是文學愛好者，到處收藏書法、金石字畫，經常和于右任等名人學者一塊鑒賞古玩，1931年開，始從各地重金收購唐代墓誌。

墓誌銘對於盜墓者是無用東西，通常只帶走值錢的殉葬品，剩下笨重石碑隨意丟棄或進入百姓家。園區工作人員表示，當時不少墓誌銘被不知情的村民拿來當切菜板、泡茶桌，「千唐志齋」裡面的墓誌碑大多是洛陽一帶重新收藏。

▼尚未整理的古代墓誌銘 。（圖／記者任以芳攝）

▲ «壽序碑»蔣中正親自撰文。（圖／記者任以芳攝）

墓誌銘有「蔣中正撰文」

「千唐志齋」現有收藏唐人墓誌有1191座，包含唐代近300的年號。墓主身份上自相國宗室，下至平民百姓都有。其中，方龜形墓誌，全大陸只有三座，十分珍貴，另外兩座現存南京博物館和西安碑林。

另一塊«壽序碑»也被視為珍貴文物，起源1934年張鈁母親70大壽，蔣中正親自撰文，賀耀祖書丹，加上當時國民政府41位黨政要員署名，由此看出張鈁在國民黨中的崇高地位與影響。

這座博物館收藏古代墓誌銘，難免讓人有神秘聯想，園區工作人員私下透露，「工作人員從沒遇到怪事情，可能先人們也知道，我們只想保護文物。」

▼方龜形墓誌，全大陸只有三座，十分珍貴 。（圖／記者任以芳攝）

▲河南知名樂器村。（圖／記者任以芳攝）

揚名世界樂器村

走進徐場村十分有藝術氣氛，家家戶戶忙著製作各類古琴，門口掛滿黃色小旗幟院落裡都是家庭樂器作坊。村民徐先生介紹，「當地泡桐木生長在黃河邊砂土，特殊氣候和地質成就徐場村泡桐優異品質。」

相較其他地方同類樹種，這裡的泡桐特別神奇，非常適合做樂器音板，音質奇佳，聲學品質和共振性能好。徐場村古琴是純手工製作，曾在2016年杭州G20峰會上，為來自各國國家領導人現場演出，品質要求特別嚴格精細。

▼當地泡桐特別適合做樂器音板，音質奇佳（圖／記者任以芳攝）

本身也是製作樂器的村民徐排航介紹，「通常古琴製作週期要8個月到2年，村子樂器訂單幾乎年年爆量。」年產最多就是古箏、古琴等民族樂器有7萬把，琴弦、琴包等相關產品6萬套，年產值達到1.2億元（單位：人民幣，同下）。

▼樂器村都是家庭手工，古琴細緻、價格高。（圖／記者任以芳攝）

▲樂器村高手如雲。（圖／記者任以芳攝）

製樂器高手「藏民間」

徐場村的居民身還絕技，每座院落「藏」民族樂器加工廠，村子裡大約有80多家樂器行，設計製作、生產、銷售一條龍。90後的孔先生接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「我們都是純手工製作，慢工出細活，一個月可以做120多台箏，內銷為主。」

出生在徐場村的孔先生，2015年大學畢業到上海從事設計行業，當時月薪一個月有一萬多塊，畢竟大就是生活不容易。2018年，他決定回老家闖蕩，跟著親戚學做手工箏，依照每個月出貨量，大約有7千至1萬月薪，比上海時少一點，養家生活成本反而少很多。

徐場村民族樂器產業的快速發展，兩年來已經吸引60多位年輕人返鄉創業，將近400多名外地打工族進駐徐場村，平均每年每人總收入約5萬元。 2017年，徐場村被評為「河南省創業示範村」，成為特色旅遊小鎮，每年旅遊人潮超過十萬人次，加上電商加持，成功帶動村民脫貧改善生活。

▼徐場村民族樂器產業的快速發展，吸引年輕人鮭魚返鄉。（圖／記者任以芳攝）