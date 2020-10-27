涉收廠商賄賂、招待喝花酒　雲林縣2地政處公務員收押

▲對於兩名資深人員涉嫌知法犯法受廠商招待，讓雲林縣政府地政處其他職員深感詫異，辦公室內部士氣低落。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府2名地政處公務員涉嫌收受廠商賄賂、招待喝花酒，張姓、陳姓公務員及賄絡陳姓廠商因涉嫌重大，分別於9月29日與10月26日由雲林地院裁准羈押。雲林縣政府地政處長黃凱達表示，由於該案尚在偵查中，請外界勿作過度揣測。

據了解雲林縣府地政處張姓公務員年約60歲、陳姓公務員年約55歲皆是從事農水路工程的資深技士，兩人曾多次與不只一家廠商相邀餐敘、續攤喝酒，且巧妙地於完工之後才受招待，藉以避嫌，這其中是否收受現金賄賂等詳細內容，目前全案由雲林地檢署檢察官指揮法務部調查局雲林縣調查站，持續擴大偵辦，不排除有更多廠商涉案。

▲針對縣府人員涉嫌受賄遭羈押，雲林縣政府地政處長黃凱達表示，由於該案尚在偵查中，請外界勿作過度揣測。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府地政處長黃凱達今出面受訪，表示，縣府目前全力配合檢調單位偵查，勿枉勿縱，杜絕不法情事；由於該案尚在偵查中，請外界勿作過度揣測，將於內部管理定期、不定期宣導，加強法治教育，恪守廉政倫理規定。

▲雲林地檢署9月28日指揮雲林縣調查站偵辦，持搜索票搜索兩人於縣府辦公室等處所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

地政處長黃凱達說明，張姓及陳姓公務員負責從事農水路工程的資深技士已超過20年，對於其2人涉嫌知法犯法受廠商招待，讓雲林縣政府地政處其他職員深感詫異，內部士氣低落。陳員在被羈押後，縣府已立即將其停職；昨日張員被羈押後，縣府也已啟動程序對其停職。黃凱達提到，內部業務會再調整，會請同仁共體時艱。

▲雲林地檢署9月28日指揮雲林縣調查站偵辦，持搜索票搜索兩人於縣府辦公室等處所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲對於兩名資深人員涉嫌知法犯法受廠商招待，讓雲林縣政府地政處其他職員深感詫異，內部士氣低落。（圖／記者蔡佩旻攝）



►秋冬乾燥必備





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林男到朋友家開3槍 躲汽車旅館持改造MP5自轟亡！

►雲林淵明國中遭猴群入侵 原因找到了！學校每天放炮驅趕

►西螺大橋360秒煙火空拍曝！太平媽與眾神會香遶境 萬人夾道祈福

►台灣防疫令國際驚豔 4印尼籍醫事人員為取經「隔離21天」