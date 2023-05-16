清潔隊薪水40K！63名碩士報考　4千人錄取率近11％

▲桃園市政府環保局清潔隊員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者黃聖庭／桃園報導

桃園市清潔隊對外招考，共有4,145名考生報名，錄取450人，錄取率近11%，其中報考男性佔多數，具碩士學歷者有63名。環保局長陳世偉表示，每位隊員薪資約3萬3,000元，加上8,000元清潔獎金，每月將近有4萬元收入。第一階段體能測驗將於6月3、4日在元智大學開考，預計於7月3日放榜。

環保局指出，報考男性佔3,134名、女性佔1,011名，男女報考比例約3比1，具碩士學歷者有63名，總錄取率近11%；其中一般隊員組報考人數合計為3,089人，預計錄取265名，錄取率為8.6%；駕駛組報考人數為564人，預計錄取90名，錄取率為16%；原住民族組報考人數為243人，預計錄取90名，錄取率為37%。

環保局公布報考分布，第一考區(桃園、龜山、蘆竹)報考1,230人，預計錄取161名，錄取率13%；第二考區(中壢、平鎮、龍潭)報考1,538人，預計錄取136名，錄取率9%；第三考區(八德、大溪)報考597人，預計錄取62名，錄取率10%；第四考區(楊梅、新屋)報考448人，預計錄取45名，錄取率10%以及第五考區(大園、觀音)報考332人，預計錄取46名，錄取率14%。

環保局進一步說明，本次考試採體能與筆試二階段測驗，體能測驗將在6月3、4日舉辦，體能測驗採30公尺的負重折返跑(合計60公尺)，負重的重量分別為男性15公斤，女性8公斤。身心障礙組則以資源回收分類測驗取代體能測驗；6月18日進行筆試，筆試題庫已於5月3日發佈於報名網站(https://tydep112.twexam.com.tw/)，內容為環保法規常識及政風法令。

陳世偉強調，本次招考作業仍秉持公平、公正、公開原則辦理，錄取考生將按成績高低進行排序，再依各區中隊缺額辦理分發，每位隊員薪資約3萬3,000元，加上8,000元清潔獎金，每月將近有4萬元收入，另擔任駕駛者，再加發駕駛安全獎金，錄取人員將自8月起開始陸續進用。