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認同自我！　花蓮市長魏嘉彥邀請清潔隊看《做工的人》

▲▼當天100多名隊員湧入秀泰影城六樓，向工作人員領取飲料與爆米花，開心入廳院就坐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼當天100多名隊員湧入秀泰影城六樓，向工作人員領取飲料與爆米花，開心入廳院就坐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為了慰勞清潔隊員平日辛勞的付出，花蓮市長魏嘉彥日前邀請隊員到秀泰電影城看電影，特地挑選《「做工的人》這部片，希望藉由電影所詮釋的內容對照現實生活，來激發隊員對自我價值的認同。

每週三除了清溝消毒作業之外，大多數清潔隊員是不用上班的，魏嘉彥特地選在不收垃圾的時間邀請隊員看電影。

▲▼當天100多名隊員湧入秀泰影城六樓，向工作人員領取飲料與爆米花，開心入廳院就坐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

24日下午兩點不到，一百多名隊員湧入秀泰影城六樓，向工作人員領取飲料與爆米花，開心的走入廳院就坐。大多數隊員一年難得幾次到電影院，甚至有些人只看家裡電視播放的影片，不曾踏進電影院看大螢幕的影片，因為下午到晚上是隊員的工作時間，即便休假也是待在家裡，很少有娛樂的安排，因此這次走進電影院，都覺得是人生難得的新鮮事。

▲▼當天100多名隊員湧入秀泰影城六樓，向工作人員領取飲料與爆米花，開心入廳院就坐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，花蓮市清潔隊有一百六十多位清潔隊員，每天從事環境清潔、資源回收及垃圾清運等工作，薪資不高卻備極辛勞，是典型「做工的人」，因此特地邀請隊員們一起欣賞這部影片，除了慰勞他們平日的辛苦付出外，更多的是對他們的肯定，同時也希望藉由電影中和現實生活面，大家共同的語言與想法，激發出隊員們對自我價值的認同。

▲▼當天100多名隊員湧入秀泰影城六樓，向工作人員領取飲料與爆米花，開心入廳院就坐。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市長魏嘉彥表示，清潔隊員是典型做工的人，希望電影內容能激發出隊員們對自我價值的認同。

「蓋了這麼多的樓，可惜沒有一棟可以搬進去住」，清潔隊長吳慶展說，劇中的這一句話道盡了做工的人心中的苦楚與辛酸，然而社會再怎麼進步、發達，永遠少不了這群做工的人，沒有他們在基層的奮鬥與打拼，就沒有先進文明的社會。所謂萬丈高樓平地起，做工的人就像是大樓的地基一樣，是不可或缺的，只有基礎穩固，大樓才能昂揚天際。

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