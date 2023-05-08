桐花季起跑！花蓮社勞人結合清潔隊　打造國旅好環境

▲▼花蓮地檢署表示，已陸續投入社會勞動人力計132人次、1056小時，協助打造國人旅遊的舒適環境。(圖花蓮地檢署提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

每年4月間當桐花開始綻放的時候，即宣告「客家桐花祭」的來臨，玉里鎮作為客家重鎮並有許多知名景點，在4、5月期間桐花盛開時，也吸引眾多遊客前往賞花，配合桐花祭期間來訪觀光客眾多，花蓮地檢署於4月初開始投入社會勞動人力，結合玉里鎮公所清潔隊人力，共同為桐花祭做好準備工作。



花蓮玉里鎮公所籌備於5月6日起跑的112年桐花小旅行活動「客家桐花祭-玉里藝桐遊」，活動融合文化、旅遊、生態、產業等多項元素，以客家人熱誠好客的心，推動代表客家文化節慶-客家桐花祭之重大慶典。

花蓮地檢署表示，在活動開始前一個月，花蓮地檢署即陸續投入社會勞動人力計132人次、1056小時，協助玉里鎮公所加強社區、街道、公園及著名景點的環境維護，以提昇玉里鎮觀光旅遊及特色產業發展，並打造國人旅遊的舒適環境。



易服社會勞動制度兼具刑罰與教化功能，花蓮地檢署積極安排社會勞動人投入各鄉鎮公益服務，讓微罪的社會勞動人提供無償的勞動服務，社會勞動人透過親身參與社區大型活動的籌備工作，除了為社區盡一份心力，並進而能對故鄉產生更多的認同及使命感，充分彰顯社會勞動對社會助益的功能。