反悔了！威斯康辛選民「最多能投3次」　美國15州有機會重新投票

▲美國總統大選允許郵寄選票和提前投票。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統大選進入衝刺階段，雖然已經有超過7000萬選民提前投票，但近期政治事件讓各地爆發「反悔潮」，如何更改選票甚至登讓熱搜關鍵字。儘管美國總統川普宣稱大多數州都可以更改選票，但實際上美國僅有15個州的選民有機會更改自己的選票，其中威斯康辛州選民甚至有3次投票機會。

根據威斯康辛州《首府時報》（The Capital Times）報導，密爾瓦基選舉委員會執行主任伍德－沃格（Claire Woodall-Vogg）表示，無論是親自到投票站或是不在籍投票，每位選民最多都有三次投票機會，不過對不在籍選民而言，更改選票的最後截止期限為10月29日。

密爾瓦基選舉委員會表示，如果選民先前已經將選票寄出，必須親自致電選務人員取消先前的選票，然後可以選擇領取新的不在籍選票寄出，或是在大選當天親自到投票所投票。

威斯康辛大學麥迪遜分校選舉研究中心主任伯頓（Barry Burden）表示，威斯康辛州選務系統設計多道保護措施，確保不會發生選民重複投票的情況。

另據商業內幕（Business Insider）和Quartz網站報導，全美共有15個州的選民有機會更改選票，除了威斯康辛州之外還包括密西根州、明尼蘇達州、阿拉斯加州和康乃狄克州的部分郡，不過明尼蘇達州的最後截止期限已過。

紐約州法律雖然明文規定，但已經寄出不在籍選票的選民，仍然可以在投票日當天親自到投票站要求作廢先前選票並重新領票改投。至於新罕布夏州選民，必須由選務官判斷是否有足夠時間進行重新投票。

另外在賓州、伊利諾州、德拉瓦州、新墨西哥州、愛達荷州、印第安納州、阿肯色州和密西西比州的選民，只要選民原本的選票尚未被清點，也有機會要求重新投票。

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