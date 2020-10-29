拜登當選百日想像：防疫成重點　未得壓倒性勝利還得看共和黨臉色

▲在美選倒數階段，拜登的民調仍佔據領先優勢，因此被認為極有可能是下一任美國總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美選倒數一週之際，在各個民調中都佔據優勢的拜登，被認為是最有可能當選的下一任總統，外媒最近預測他當選後的首個百日會是一番什麼景象。拜登在競選前曾就新冠疫情、健保和國際關係提出計劃，不過，讓這些政策能成功推行的關鍵必須是民主黨重新執掌參議院。

據《衛報》報導，拜登贏得選舉後，外交政策、氣候危機、經濟蕭條，一系列的問題都將排山倒海而來。其中第一個，同時也是最緊迫的任務，就是必須在入主白宮的首個100天推出新的防疫政策，以對抗新冠病毒所帶來的危機。這場禍及全球的大流行已在美國奪走至少22萬條人命。

If Biden wins what would the first 100 days of his presidency look like? https://t.co/oj6bbGuPg3 — The Guardian (@guardian) October 28, 2020

在競選期間，拜登的團隊曾提出一項以科學為主導的計畫，其中包括強制佩戴口罩、擴大檢測和追踪接觸者，並為因疫情而陷入困境的家庭提供更多財政援助。儘管過去民主黨一直致力於推行新冠疫情救助法案，但共和黨卻以「成本過高」為由，遲遲未通過。

此外，拜登和選民們分享了一份清單，內容是他當選總統後想推行的政策，其中許多項與川普政府目前實施的相違背，其中包括重新加入巴黎氣候協議、重新加入2015年的伊朗核協定以及推動延長歐巴馬在任期內推動的《平價醫療法案》（Affordable Care Act）。

▲一旦當選，拜登將面臨巨量的「麻煩事」與待解決事項。（圖／路透）

對拜登而言，如果他能在競選中以壓倒性優勢勝出，那民主黨就有機會推翻參議院目前由共和黨做大的局面，進而控制兩院。這樣一來，拜登政府就能效仿羅斯福總統（Franklin Delano Roosevelt）一樣，隨心所欲地展開他們的治國計劃。

歐巴馬最親密的外交政策顧問羅茲（Ben Rhodes）認為，拜登政府在當選後也該致力於重建國際秩序，並且將重點放在國際規範、協定和條約的制定上。他補充，打擊虛假資訊和對民主的威脅是全球最新的優先事項，美國可能需要從零開始制定制度和政策。拜登的競選綱領也呼籲，在他執政的第一年就該召開民主國家峰會，以重新奪回美國「自由世界領袖」的稱號。

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