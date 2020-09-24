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中華醫大樂齡大學開學相見歡　曾信超校長傳授後疫情時代投資理財秘訣

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▲中華醫事科技大學樂齡大學109學年度學程24日開學，首堂課請來校長曾信超教授「後疫情時代全球經濟發展對策」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學樂齡大學109學年度學程24日開學，首堂課請來校長曾信超教授「後疫情時代全球經濟發展對策」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學樂齡大學109學年度學程24日開學，首堂課請來校長曾信超教授「後疫情時代全球經濟發展對策」，曾校長從疫情對全球經濟帶來的影響談起，再到教大家如何審慎做好理財規劃，只見銀髮學員勤作筆記、頻頻點頭，直稱好像上了一堂大師級的理財課。

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中華醫大樂齡大學今年招生大爆滿，40個名額全滿，從職場上退休下來的不同行業銀髮族，相偕報名來上課，力行活到老學到老的精神。今年招收的40名樂齡大學學生，平均年齡67歲，最高齡是今年78歲的李玉枝阿嬤。之前從事成衣裁縫製作的李玉枝阿嬤，面對子女兒孫上班與上學後，獨自一人在家寂寞無聊的空巢期，和鄰居徐月疏約好一起來報名上樂齡大學，重溫學生生活，學習知識的同時也可以認識許多朋友。

▲中華醫事科技大學樂齡大學109學年度學程24日開學，首堂課請來校長曾信超教授「後疫情時代全球經濟發展對策」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了李玉枝阿嬤和鄰居相偕來上課外，本期樂齡大學也有三對夫妻一起來學習，既是同學也是班對，分別是蔡航生與潘素玲夫妻、李水木與林楨淑夫妻、魏觀然與林宜靜夫妻。三對夫妻檔如今以同學身份一起上課學習，下課後又可以相互討論複習，覺得開心又愉快。

9月24日是中華醫大樂齡大學開學的第一天，首日的課程即安排校長曾信超擔任授課老師。擅長企業管理的曾信超校長以「後疫情時代全球經濟發展對策」為課程名稱，解析新冠肺炎疫情為全球經濟帶來的衝擊和影響，在疫情未解除前，如何謹慎理財格外重要。曾校長還特別以股票和投資的觀點加以分析，讓學員們頻頻點頭，大家還勤作筆記，深怕有所漏失。

中華醫大樂齡大學課程安排多元廣泛，有藝術方面的學習、生態文化的了解、社交禮儀、理財規劃、高齡用藥安全等等，也有校外的參訪教學安排，讓學員可以在動靜課程的學習中，感受樂活、終身學習的快樂。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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