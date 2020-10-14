中華醫大前進歸仁大廟里關心銀髮長輩 　提供健康營養評估與諮詢檢測

▲中華醫大USR南關線智慧健康幸福扎根團隊，為社區長者進行血壓檢測及營養諮詢等服務及簡易的肌耐力運動操。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學USR南關線智慧健康幸福扎根團隊，14日前往台南市歸仁區大廟里活動中心為長者進行健康關懷，除為社區銀髮長輩進行骨質密度、視力、血壓等量測外，也指導長輩們簡易的肌耐力運動操和提供筋絡調理保健服務，老人家們參與熱絡，個個活力十足。

中華醫大USR（大學社會責任計畫）南關線智慧健康幸福扎根團隊結合護理系、視光系、調理保健系、食品營養系等跨科系、跨領域的師生共同組成，重點放在協助南關線社區營造在地健康老化，除了安排時間走訪社區銀髮族關心他們的生活，也出動學校的智慧健康行動巡迴車前往社區，為長者提供血壓、骨密、營養評估、營養諮詢、視力、體適能等免費檢測，以及筋絡調理保健服務。

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中華醫大南關線智慧健康幸福扎根USR團隊師生一行30人，14日啟動智慧健康行動巡迴車至歸仁區大廟里活動中心，大家依據所學個別專長為社區長者進行行動健康促進服務，此外，也將長者的個人健康資料建置健康照護管理平台，進一步為長者提供健康諮詢及健康促進之道。

在里民好康逗相報之下，共有來自大廟里、西埔里50多位銀髮長輩到場參與，過程中發現長者普遍有骨質不足、低骨質量的情形，師生立即安排衛教宣導，教導長輩們日常生活中如何預防骨質疏鬆，包括從飲食改善和養成適當的運動做起，教大家做簡易的肌耐力運動操來讓身體更健康。

活動過程中，師生也指導並協助長者利用中華醫點通App觀看上傳至雲端的個人健康相關數據與健康促進資訊，讓老人家們也能跟得上資訊科技時代的腳步，隨時掌握個人的健康。

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