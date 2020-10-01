中華醫大學生王禹璁、蔡銘洋　獲頒全國大專優秀青年獎

▲中華醫事科技大學餐旅系黃裕文老師與獲得109年全國大專優秀青年的學生王禹璁、蔡銘洋，師生共享榮耀（左起王禹璁、黃裕文、蔡銘洋）。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系老師黃裕文，獲頒台南市2020年度模範勞工，他的兩位學生王禹璁和蔡銘洋，也以優秀的廚藝技能獲獎無數，並考取10多張乙、丙級技術士證照，獲得2020年全國大專優秀青年獎項肯定，名師出高徒，令學校師生與有榮焉。

因covid-19疫情影響，原本都在3月底舉行的全國優秀青年頒獎表揚，延至教師節前夕舉行。今年的全國大專優秀青年獎項，中華醫大餐旅系廚藝社選手王禹璁及蔡銘洋同時獲選，兩人領獎後返校與恩師黃裕文分享喜悅與榮耀。

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獲得2020年全國大專優秀青年的王禹璁及蔡銘洋，是中華醫大餐旅系積極培訓的廚藝社選手，就學期間在黃裕文老師的指導下，勇奪國內、外近40場的餐飲廚藝競賽獎項，不僅如此，兩人積極參與技術士證照考試取得專業認證，目前兩人各擁有10多張乙、丙級技術士證照。

特別的是，有感於食安問題頻傳，導致現代人養生、健康、營養意識抬頭，同時想藉由自己餐旅專業背景結合食品營養概念，提升學理知識、精進自我，王禹璁和蔡銘洋繼續升讀華醫大醫學檢驗生物技術系碩士班食品營養組，努力學習的心力，是學弟妹學習的楷模。

在大學時期就發現王禹璁和蔡銘洋頗有廚藝天份的黃裕文老師，將他們引進加入餐旅系廚藝社積極培訓，征戰國內外相關比賽，王禹璁和蔡銘洋的表現相當亮眼，獲得多項獎項的肯定，為學校和餐旅系爭取榮耀。

王禹璁和蔡銘洋獲選全國大專優秀青年獎項，最感謝恩師黃裕文的教導，而黃裕文老師也是今年台南市模範勞工的得獎人，師生3人都以傑出表現獲得肯定，令校方振奮、與有榮焉。



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