中華醫大「鄉村ONE PIECE」聯合成果展　圖書館2樓展出1週

▲中華醫大設計思考與實作課程舉辦「鄉村ONE PIECE」聯合成果展，校長曾信超（前右一）參觀學生創作聆聽學生導覽解說。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學嘗試以「做中學、學中做」開設設計思考與實作課程，9月23日在學校圖書館舉辦「鄉村ONE PIECE」聯合成果展覽，內容涵蓋國宴餐設計、遊程設計、園藝設計、保健品設計等，都是學生經過課程學習與體驗，親自完成的創意實作。展出作品結合創新與創意，吸引不少師生到場參觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華醫大2020年度設計思考與實作課程，採模組課程方式讓選課的同學依據個別喜好，參與青銀共繪與淺山物語課程的學習，課程著重實作，老師上課時透過課程設計鼓勵學生多動腦思考，同時也安排學生到校外上課，體驗和課程設計相關的鄉村經驗，最後再激勵出創新和創意思維，把所學變成各種實作，透過展覽真實呈現。

青銀共繪與淺山物語模組課程採跨領域教學，授課老師來自不同系，把各自的專長傳授給學生，有長照系王靖婷老師、生科系張文騰、朱木貴老師；運休系彭家源老師、餐旅系黃裕文老師、幼保系蔡瓊賢老師、護理系張明蘭老師等。在授課老師的綜合指導下，學生分別完成了與地方農特產為主的國宴餐設計，與地方產業觀光旅遊為主的遊程設計，以及透過種子育苗進行園藝設計、防蚊液與潔手乳保健品設計等。

特別的是，此次成果展策展主題、設計理念與海報設計都出自學生的發想，由運休系學生朱沛萱擔任策展組長，帶領同學參與策展和布展，展出的內容和創意實作以能融合老人、大人、小孩三代同堂體驗鄉村生活的溫馨來呈現青銀跨代的生命故事。無論是取材自鄉村蔬果的國宴餐、園藝小物設計、防野外蚊蟲的防蚊液、潔手乳、痠痛膏，或是可以讓鄉村風景盡收眼底的遊程設計，都出學生的巧思創意。希望藉此提醒大家多陪伴家人、多到戶外走走，從中收獲寶貴的回憶。

中華醫大設計思考與實作課程「鄉村ONE PIECE」聯合成果展，9月23日至30日在學校圖書館2樓展出1週，展覽首日吸引不少師生到場參觀，校長曾信超、副校長楊堉麟等也特地到場參觀學生的創作，聆聽學生導覽，對展出作品和學生的用心大表肯定。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺

