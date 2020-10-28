醫美參考臉首選！「現代奧黛麗赫本」莉莉柯林斯五官最火熱　

▲醫美醫師透露莉莉柯林斯的五官，是不少女性在進行醫美時的參考臉 。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

地方中心／高雄報導

醫美診所發現近期出現一波「報復性醫美潮」，而且搭配口罩遮掩，很多人會選擇進行隆鼻手術，尤其是影集《艾蜜莉在巴黎》引起熱烈討論，女主角莉莉柯林斯的妝容、服裝都成為焦點，甚至也有年輕女生喜歡「艾蜜莉」性感的鼻子，專業醫師就提醒並非每個人都適合「艾蜜莉」的五官。

莉莉柯林斯近期在演出《艾蜜莉在巴黎》相當火紅，莉莉柯林斯（Lily Collins）擁有精緻的五官與標誌性的野生眉，因此被公認稱為「現代版的奧黛麗赫本」，也有「好萊塢甜心」封號，出道長達10年的莉莉柯林斯，簡直就是「凍齡女神」與20歲時演出《獵魔教士》相比，臉蛋一樣稚嫩！醫美醫師就說，她現在可是不少台灣女性「醫美」參考標準。

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▲醫美醫師透露莉莉柯林斯的五官，是不少女性在進行醫美時的參考臉 。（圖／翻攝lilyjcollins IG）

法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，門診上常遇到希望鼻樑越挺、鼻頭越窄越好的女性，但這些都只是迷思，大部分亞洲人配上過度高挺的鼻子，並不會凸顯混血感，反而會顯得突兀，此時，術前諮詢的關鍵就是要和醫師討論希望的成果，醫師的美感至關重要，但若雙方對於手術預期效果產生認知差異，可能引發醫療糾紛，影響醫病關係。

所以現在可以透過3D影像模擬系統來向患者說明，鼻子可以怎麼調整、怎樣的鼻型才適合自己，對患者來說，若能預先模擬出術後大致成果，才能避免醫療糾紛，降低期望值落差。邱浚彥表示：「光用言語說明，民眾可能還是無法完全了解，因此影像模擬系統就可以做為很重要的溝通管道」。

▲邱浚彥醫生表示：整型之前的諮詢溝通非常重要 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



邱浚彥也呼籲，進行醫美手術還是必須選擇合格的醫院，和挑選專業有經驗的醫師，做好功課，除了術前諮詢與了解風險很重要外，術後應照護好傷口，並保持作息正常、戒掉菸酒，避免傷口感染，按時回診，有狀況盡速就醫。

▲邱浚彥醫生表示：整型之前的諮詢溝通非常重要 。（圖／記者吳奕靖翻攝）