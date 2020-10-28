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前女友控名醫整形失敗害鼻歪　「術後1年才拿診斷證明」不起訴

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▲▼黃慧夫醫療過失案，再審獲判無罪，全案確定。（圖／記者吳銘峯攝）

▲整形名醫黃慧夫被控業務過失傷害罪，獲不起訴。（資料照／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松／台北報導

整形名醫黃慧夫遭女病患指控私收紅包32萬元，又整形失敗，害她鼻子歪掉，去年先後控告黃涉嫌詐欺、業務過失傷害等罪，台北地檢署日前已經在金錢往來部分，以病患自願借錢資助為由，處分不起訴，醫療過失部分，則在28日以病患在術後1年多才取得鼻子外觀歪斜的診斷證明，無法證明與隆鼻因果關係為由，處分不起訴。

黃慧夫於2008年任職亞東醫院時，替車禍受傷的李姓少年動手術，不料少年轉院後，因右小腿缺血性壞死被迫截肢，黃一度被依業務過失重傷害罪判刑4年確定，2019年高院裁定再審才獲平反，黃慧夫獲得無罪清白。

2020年間，又有另名鍾姓女病患提告指控，她2017年間，到台大找黃慧夫求診，並接受下巴塑型、抽指等醫美手術，除了醫院診療、手術費外，鍾女還另外依黃的要求，陸續付了32萬元紅包給黃醫，先告黃醫涉嫌詐欺、背信等罪，之後鍾女又以整形手術失敗，造成她的鼻子歪掉等後遺症，再告業務過失傷害罪。

黃慧夫否認私下收病患紅包，辯稱他和鍾女曾是男女朋友關係，鍾女知道他冤案纏身，有經濟困難，所以借錢給他，檢察官調查通聯簡訊等事證，認為2人當時確實在交往，鍾女願意資助等理由，在9月間處分詐欺不起訴。

至於醫療過失部分，雖然鍾女查出其他醫院診斷證明，自己的鼻子軟組織遭植入物壓迫而感到疼痛，外觀歪斜，但是鍾女2019年3月接受隆鼻手術，2020年6月才另外找醫生做診斷，開出證明的醫生也證稱，因時間相隔較久，無法確認與隆鼻手術的因果關係，因此另外處分不起訴業務過失傷害罪。

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