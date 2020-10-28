國民黨把蔡英文P成毛澤東　陳亭妃：丟臉丟到國際

記者黃巈禾／台北報導

國民黨在官方推特帳號發布一張照片，將總統蔡英文P圖成中國前主席毛澤東，暗指蔡英文關掉中天是獨裁行為，未料，卻引來國內外批評。對此，民進黨立委陳亭妃痛批，丟臉丟到國際。

▲陳亭妃。（圖／記者黃國霖攝）

「這個真的是太誇張了」陳亭妃28日受訪表示，這種不倫不類的比喻，還有這種P圖方式，基本上不能代表言論自由，只能是荒唐，原本看到這個圖，還以為是國民黨側翼製造的P圖，沒想到是國民黨官方網站發布的，「國民黨是走回頭路了嗎？難道你們的笑話要被笑到國際上嗎？這個真的是會讓人家認為說，你們的水準真的只有這樣子嗎？所以我還是覺得國民黨真的適可而止吧！要做一些動作之前，先想一想，你們動作適不適合，你們是最大在野黨，你們真的要思考」。

陳亭妃也在臉書補充，對外媒來說，很清楚毛澤東時期的文革，和台灣當前的民主自由天差地別，也很了解諷刺、暗喻的那條底線在哪，就如同提到希特勒和納粹那慘痛的歷史，大家都特別小心謹慎，也難怪發在外文媒體最常用的社群網站推特上，馬上被大量轉傳當成笑柄，真是丟臉丟到國際，其實P了這個圖，外界也不會認為國民黨比較不親中，希望國民黨不要到時候被國台辦關切就刪文。

▲國民黨將蔡英文與毛澤東合成惡搞圖。（圖／翻攝自國民黨推特）

國民黨所發布的合成照，以綠色為主色，合成蔡英文與毛澤東，暗是蔡英文率領大批綠衛兵，內容寫道「人民值得一個無黨派，獨立與專業的國家通訊傳播委員會（NCC），我們站在言論自由的一方，蔡英文你站在哪一邊？」

國民黨此舉引來網友批評，就連外媒、外國學者也留言批評國民黨。彭博社記者霍頓說，「拿透過民主選舉推翻國民黨政權的蔡英文，去比較透過血腥革命推翻國民黨政權的毛澤東，是『非常不公平』的。」

法國智庫學者波恩達茲說，「國民黨『可悲』的點在於，這推測是台灣一個正經的政黨，竟然拿毛澤東去比較蔡英文。國民黨應該了解自己的歷史多一點，並負責任一點。」華盛頓郵報記者王春翰也批評「這是來自曾在台灣實施威權統治、軍事鎮壓的政黨。」