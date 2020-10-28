國民黨稱發「蔡英文惡搞照」是突顯獨裁：竟被政治審查很諷刺

▲國民黨推特發出惡搞蔡英文照片。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對合成總統蔡英文與中國前國家主席毛澤東惡搞照風波，國民黨28日指出，官方推特帳號上所轉載之網路圖片，目的是突顯蔡英文政府獨裁極權、打壓台灣言論自由的現在進行式，提醒全體國人及國外朋友，如此支持言論自由的呈現，竟然被綠媒、酸民進行政治審查，正反映出這是如何諷刺的事。

國民黨強調，該圖片早在今年上半年已在網路流傳，4月即在DCARD社群平台上刊登，新頭殼7月6日也已於新聞報導中引用，並非國民黨所創。這次引用該圖片目的在於讓世人瞭解蔡英文目前施政獨裁、極權的進行式，強調台灣一定要有充分的言論自由， 不然就跟共產制度一樣， 而且變成綠色恐怖。

國民黨指出，對台灣現今蔡政府一黨獨大、拿民粹掩蓋獨裁、毀憲亂政的諸多作為，國際上還有許多人士並不清楚，甚至被蔡政府大外宣所蒙蔽，正因如此，國民黨才要積極對外說明。請關心言論自由的大家，多跟國民黨一起監督執政黨的不當行為，共同守護台灣得來不易的民主自由。

國民黨強調，民進黨質疑不應拿蔡英文與毛澤東對比，但這就是文宣呈現的方式，國外也經常將領導人比擬為法西斯人物，以此反對獨裁民粹專制，都屬於相同的呈現方式。民進黨人士護主心切，只針對在野黨的合理文宣大做文章，卻對蔡英文打壓言論自由的不當施政裝聾作啞，令人遺憾。