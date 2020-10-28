國民黨將「毛澤東Ｐ圖蔡英文臉」　鄭運鵬轟：淪國際笑話非常丟臉

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨日前在官方推特帳號發布一張圖片，將總統蔡英文與中國前國家主席毛澤東合成，引起國內外批評聲浪。民進黨立委鄭運鵬28日認為，國民黨這篇推特是要向國際表達支持中天續照的立場，但中國根本沒有新聞自由、沒有言論自由，國民黨的文宣反變成國際笑話，「我覺得非常丟臉」。

▲國民黨將蔡英文與毛澤東合成惡搞圖。（圖／翻攝自國民黨推特）

國民黨所發布的合成照，是以綠色為主色，將蔡英文的臉與毛澤東合成，暗示蔡總統率領大批「綠衛兵」。鄭運鵬表示，他知道國民黨反對民進黨、反對蔡英文，但是自己不知道國民黨現在還反中共。國民黨做這樣的文宣，不管是從言論自由的角度、還是從兩岸立場的角度，顯然國民黨都是自我矛盾。

他認為，這篇推特的目的，是要向國際表達國民黨支持中天續照的立場，但是全世界都非常清楚，中國根本沒有新聞自由、沒有言論自由，也知道國民黨立場親中，國民黨做這樣的文宣，變成國際笑話，雖然可笑，「但是同樣身為中華民國國民，我也同樣覺得非常丟臉。」

國民黨這篇貼文不只引發國內抨擊，就連美媒《彭博社》駐台記者何貴森也發文認為不妥，表示把透過民主選舉贏下國民黨的蔡英文，比擬利用血腥革命推翻國民黨在中國政權的毛澤東，這似乎有點不公平。

▼美媒記者公開發文批評國民黨。（圖／翻攝自何貴森推特）



