瘦肉精「零檢出」明年OUT　彰化議員劉淑芳抨擊中央：脫褲子放屁

記者唐詠絮／彰化報導

中央訂定的萊克多巴胺殘留容許量從明年1月1日開始生效，衛福部發函彰化縣政府直指萊豬「零檢出」牴觸食安法，引來基層彰化議員劉淑芳砲轟「脫褲子放屁」，既然之前有地方自治法，議會早已決議訂出瘦肉精零檢出，中央一只公文來就要我們再重新檢討，這樣是在「開民主倒車」。

▲彰化縣議員劉淑芳(中)砲轟中央是在開民主倒車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

縣長王惠美指出，彰化縣是養豬大縣，也是爌肉飯的原鄉，我們還是堅持零檢出，在自治條例方面會尊重議會。母法我們是依照食品衛生安全法的罰則，所以說我們會依法行政，行政命令不能壓制我們依照程序相關的自治法，比照食品衛生管理法的零檢出。

彰化縣議會國民黨團書記長劉淑芳表示，這樣真的是脫褲子放屁，既然之前有地方自治法，他一只公文來就要我們再重新檢討，這樣是在開民主倒車，在上一屆議會的時候就已經通過食安法，是議員共同合議、共同討論出來的，怎麼可以一只行政命令來就要我們再做檢討，我們是堅持零檢出，捍衛彰化縣民的建康。

另外彰化縣議員曹嘉豪表示，捍衛食安不分藍綠，地方政府堅持零檢出，議會共同陪著彰化縣政府努力往零檢出的方向一起執行。

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