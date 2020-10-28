國民黨把「毛澤東Ｐ圖蔡英文臉」 民進黨：丟臉丟到全世界

▲民進黨批評國民黨將蔡英文合成毛澤東。（圖／翻攝自Facebook／民進黨發言人）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨官方推特「中國國民黨KMT」27日上傳一張把總統蔡英文與中國前國家主席毛澤東的合成圖，引發國內外批評。對此，民進黨發言人謝佩芬表示，蔡英文是民選總統，毛澤東是獨裁者，如何類比？推特是全球網友慣用的社群平台，國民黨將國內政治鬥爭拿到推特上，還遭外媒批評，真是丟臉丟到全世界去。

謝佩芬批評，國民黨竟會在國際社群平台做出如此的發文，令人感到不可思議，不但有許多網友在這則推文下留言嘲諷外，還被像是《華爾街日報》、《彭博社》等外媒記者點名批評，甚至有法國智庫的學者直說國民黨「可悲」，並建議國民黨應該「了解自己的歷史多一點，並負責任一點」，不但是鬧了國際笑話，更是丟盡民主國家的臉。

謝佩芬認為，像推特這樣國際社群平台，在所有民主國家，不論是政府機關，還是政黨組織，主要是的功能讓國際社會能更認識、了解自己的立場，但似乎只有國民黨反其道而行，把國際社群平台拿來做負面鬥爭的工具，如今還拿以非常荒謬的圖卡抨擊自己國家元首，民進黨作為民主國家的政黨，看到國民黨這樣的行為，真替他們感到不好意思。

謝佩芬也呼籲，國民黨應認真檢討在國際社群平台發文的內控機制，不要再因發文淪為國際笑柄、讓台灣蒙羞。

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