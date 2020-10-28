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20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲：舉報造假

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▲▼ 。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲施子怡擁有傲人身材。（圖／翻攝自施子怡微博）

記者崔子柔／綜合報導

今年滿20歲、擁有超過百萬粉絲的中國網紅施子怡近日成為話題焦點，因為她最近開起直播賣產品，但她的模樣卻和她先前發出的照片「差很大」，還有網友說直播和照片可以說是毫不相干。

施子怡因為長相甜美、曲線傲人，在網路上圈了不少粉，微博粉絲人數也超過135萬人，她先前就常發出產品代言的照片，最近才轉戰「直播銷售」。

▲▼ 。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲有網友說施子怡連兒時照片都P過才發。（圖／翻攝自施子怡微博）

施子怡23日晚間開始第一次直播，鏡頭上的她讓觀眾大吃一驚，原本期待看見甜心少女，有人卻說根本是「40歲大媽」、「眼睛鼻子和照片不像，臉型正面笑起來還挺像的，整體來說確實差距有些大」。

▲▼ 。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲施子怡常在微博PO文和粉絲互動。（圖／翻攝自施子怡微博）

失望的網友紛紛湧入施子怡的微博留言，「第一頁可不可以舉報造假」、「照片和直播相差的有點太大了吧」、「手藝人」、「百萬精修圖裡的你可真美」、「照片都看得出來不是特別好看，不知道怎麼火的」、「通常直播裡的樣子不會和照片一模一樣，但你是完全沒有關係」。

▼網友看傻眼留言。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲▼施子怡23日開始直播。（圖／翻攝自施子怡微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自施子怡微博）

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