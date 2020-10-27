同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光





▲台灣同志遊行。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

第十八屆台灣同志大遊行將於10月31日登場，由於受影響路段較廣，且取消的公車站位包括國父紀念館、市政府（市府）等39站，影響共45條公車路線，台北市公運處提醒，民眾屆時得多加留意交管訊息。

台北市公共運輸處27日表示，配合10月31日「2020台灣同志遊行」活動，周邊道路將自10月31日0時至20時止實施管制（視情況提前或延後），行經光復南路、敦化南路、仁愛路、市府路及忠孝東路等路段的公車路線，將配合改道行駛，影響公車路線數為45條，取消站位計39個。

台北市公共運輸處提醒，民眾可至鄰近站位或改道動線上既有站位候車，相關活動及交通管制訊息請至活動單位網站查詢。台北市聯營公車路線因交通管制改道而停用站位，會在大台北公車動態網頁以及智慧型站牌顯示，另停用站位的到站資訊，將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

最後，北市公運處呼籲，民眾屆時可多加留意公運處網站，如對公車有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或台北市民當家熱線1999詢問相關訊息。

▼同志大遊行即將登場，公車影響路線一覽。（圖／台北市公運處提供）