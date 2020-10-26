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獨／辣妹睡前爆癢止不了　一摳還掉屑屑！醫曝恐怖真相

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▲彭賢禮醫師表示近期「敏感性肌膚」到醫院求診的數量多了超過1成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲彭賢禮醫師表示近期「敏感性肌膚」到醫院求診的數量多了超過1成 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名二十多歲的上班族陸小姐，一到了秋天整張臉癢到受不了，懷疑自己是過敏求診，不過醫師一看表示這不是「過敏」而是「敏感性」肌膚，加上疫情期間長時間戴口罩磨擦，更加造成脫皮、搔癢、泛紅、起疹，醫師強調進入秋季之後，皮膚情況會比夏天更加緊繃，所以保濕更加重要！

收治這名病患的醫師是高雄知名皮膚科診所院長彭賢禮，他表示近期因為「敏感性肌膚」來到診所求診的人數變多，大約門診量多了1成的患者，主要原因是到了季節轉換的時刻，就是「敏感性肌膚」患者的求診熱期，通常都是天氣造成肌膚太乾，進而脫皮、癢或是起疹子，保養方式如果沒有調整的話，症狀就會惡化，甚至晚上都會癢到睡不好。

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▲彭賢禮醫師表示近期「敏感性肌膚」到醫院求診的數量多了超過1成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲前來求診的陸小姐，嘴角脫皮嚴重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲彭賢禮醫師表示近期「敏感性肌膚」到醫院求診的數量多了超過1成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲經過治療之後，陸小姐的皮膚恢復正常，醫師提醒保濕很重要 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過彭賢禮醫師也強調過敏跟敏感性肌膚是不同的情況，在醫學上所講的過敏，通常指得是跟體質有關，比如：「吃了什麼東西會起蕁麻疹過敏現象，特定的體質，對特定的物品，而敏感是每個人都會發生，如果沒有做適當的保養，或是粗魯地破壞角質層，就會造成皮膚暫時的敏感狀態」。

不過彭賢禮也說：「 很多時候皮膚科的狀況是混合再一起發生，尤其是皮膚比較乾的時候，原先有些狀況也會變嚴重，皮膚最外表的防護層，也就是角質層變薄了以後， 很多外來的東西容易進入皮膚，假如這些東西對皮膚有刺激性的話，就會造成皮膚的敏感」。

▲彭賢禮醫師表示近期「敏感性肌膚」到醫院求診的數量多了超過1成 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲彭賢禮醫師表示近期「敏感性肌膚」到醫院求診的數量多了超過1成 。（圖／記者吳奕靖攝）

敏感性皮膚保養方式就是千萬不要「去角質」、溫和的清潔跟保溼，而且保濕也要注意，只要發現滋潤不夠的時候，就應該要增加保溼次數，同時也要注意防曬、避免過度的化妝等等。彭賢禮呼籲，預防肌膚受損(保濕)與修復肌膚(保養），應該要隨著季節更替而做調整，不論任何治療方式都應該選擇專業且合格的醫療院所進行，並與醫師應先進行完整溝通與了解，由臨床經驗豐富的醫師建議最合適的治療方式。

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