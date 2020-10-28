　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼華爾街,紐約證交所,紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美股周二漲跌不一。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周一開盤重挫跌收後，周二（27日）漲跌互見，白宮宣布放棄在選前推出紓困案，選後再進行協商。此外，企業財報不佳與美國確診數字持續高漲，使得道指與標普500跌收，終場僅有那斯達克指數收高。

道瓊工業指數終場下跌222.19點，或0.8％，收在27,463.19點；標普500指數下跌10.29點，或0.3％，以3,390.68點作收；那斯達克指數則是終場上漲72.41點，或0.64％，收在11,431.35點。

參議院周一正式通過巴瑞特（Amy Coney Barrett）最高法院大法官任命案，此後直到11月9日，參議員將能夠暫時提開國會參與競選活動，而糾纏近半年的第二輪紓困案也隨著11月3日的總統大選接近而暫停，此前民主黨籍眾院議長及發言人裴洛西（Nancy Pelosi）及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）釋出的利多消息，也隨之消散，必須等到大選後在重啟進行。

美國及西歐國家確診數字激增，美國本土經濟激勵措施空轉，使投資人對美股短期前景憂慮。然而，在經濟數據部分，美國9月耐用品訂單呈現連5個月增長，月增率達 1.9%，優於市場預期，為眾多壞消息中的好消息。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

足球界震驚！FIFA主席也中鏢　確診居家隔離還剩10天

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」　上司隔天收訊：我要請假

道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

美媒：習近平密謀顛覆美國　出動600團體「滲透分化」

接受變態醫免費手術！竟聽見「要吃掉你蛋蛋」　他下一秒下體爆血

中國留學生胸腹部「被捅10多刀」…懸案18年　日警找到DNA新證據

捷克防疫失控「每驗3人就1確診」　宣布實施全國性宵禁

巴基斯坦爆炸案增至8死136傷　倖存者曝：同學滿身血呼救

非裔男拿刀被警「連開多槍」擊斃　引爆費城反種族歧視暴動

黑手黨家族打算「殺她全家」　羅馬女市長自曝：支持者都閃超遠

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

愛車遭拖吊！男子狂騎1公里追擋 情緒激動推警霸車：你沒廣播啦

SEVENTEEN勝寬.Hoshi「一秒前奏猜歌」神對決！　連中Apink的歌超嗨…鐵粉Dino哭哭惹ＸＤ

補助再+1！進擊券住宿省500元 近400家業者參與！11月起開跑

兒子也不敢說...「台灣年輕人討厭我」 蔡衍明：我舔共？我做何事害台灣？

BMW國1台南安定段拒讓救護車　鳴笛+按喇叭仍不理...死佔內車道

足球界震驚！FIFA主席也中鏢　確診居家隔離還剩10天

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」　上司隔天收訊：我要請假

道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

美媒：習近平密謀顛覆美國　出動600團體「滲透分化」

接受變態醫免費手術！竟聽見「要吃掉你蛋蛋」　他下一秒下體爆血

中國留學生胸腹部「被捅10多刀」…懸案18年　日警找到DNA新證據

捷克防疫失控「每驗3人就1確診」　宣布實施全國性宵禁

巴基斯坦爆炸案增至8死136傷　倖存者曝：同學滿身血呼救

非裔男拿刀被警「連開多槍」擊斃　引爆費城反種族歧視暴動

黑手黨家族打算「殺她全家」　羅馬女市長自曝：支持者都閃超遠

車禍逆轉殺妻對話曝！夫喊「結束啦」飆速自撞　認了想載全家陪葬

足球界震驚！FIFA主席也中鏢　確診居家隔離還剩10天

SWAG夢夢被告通姦！男粉「抖內」到被揪拍3P　關鍵證據被正宮抓包

美艷化學家全裸慘死！大拇指「詭消失」　上司隔天收訊：我要請假

戒澱粉就能瘦？減肥不吃主食的6個真相　小心掉髮、臉變鬆

20歲百萬粉「螞蟻腰」網紅開播　本人現身變大媽嚇壞粉絲：舉報造假

疑校園霸凌！高二學生跳河輕生　遺書直指班主任：他毀掉我的救贖

「天鵝」最快今成颱！越晚越冷變天轉雨　更遠的擾動發展值得關注

百米世界冠軍柯爾曼遭禁賽2年　恐錯過東京奧運

道瓊再跌222點！紓困案選前推出落空　美股漲跌互見

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

國際熱門新聞

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

6歲童午覺醒找不到媽...爬15樓客廳窗戶跌落慘死

接受變態醫免費手術後「蛋蛋被吃掉」

捷克疫情惡化　宣布實施全國宵禁

梅田高中生跳樓　路邊女大生遭壓亡

警擊斃非裔刀男　費城反歧視暴動

留學生命案18年　日警找到DNA證據

巴基斯坦爆炸案　增至8死136傷！

拜登兒與姪女脫衣躺床！提前投票者崩潰要重投

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

羅馬市長掃黑　黑手黨想殺她全家

地獄筆電！拜登兒傳搞上歐巴馬大女兒

杭特開毒趴「破戒」每晚噴6.7萬↑

阿嬤送的罐頭　爸媽吃了竟中毒亡

更多熱門

相關新聞

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

美媒：習近平密謀「滲透分化」美國

美國大選將屆，專家表示中共相關假帳號早已加強活動。最新一期「新聞週刊」則以「習近平密謀顛覆美國 600個擔心中國的理由」為封面標題，說明中共野心不只是影響大選結果。

美軍宣佈在印太成立第二支F-35B中隊

美軍宣佈在印太成立第二支F-35B中隊

警擊斃非裔刀男　費城反歧視暴動

警擊斃非裔刀男　費城反歧視暴動

美一週批准對台2軍售！　環時這樣嗆

美一週批准對台2軍售！　環時這樣嗆

印度衛星可用美國數據　飛彈無人機精度提升

印度衛星可用美國數據　飛彈無人機精度提升

關鍵字：

美股北美要聞美國道瓊工業指數那斯達克指數標普500

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

獨／BMW拒檢跳河　嫌犯溺斃送醫

角頭要命小方前妻！大姐頭入女監淪人肉沙包　血淚信曝

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

高雄11歲男童全身著火　放火國中生找到了

汶萊「奢華派對王子」逝世…享年38歲

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

14歲弟下面「縮成黑洞」崩潰：和同學不一樣！醫脫褲看秒懂了

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

女活佛自爆擁429名砲友　染性病還墮胎

SM新女團aespa真的有柳智敏！

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

隔壁情侶啪啪啪　他崩潰「硬起來」反擊

更多

最夯影音

更多
應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ

應采兒產二胎…陳小春「全程紀錄＋緊牽手」　老公沒拍好Jasper出生畫面：被罵了7年QQ
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

王可元「小時候超胖」：一路被霸凌長大的...　李佳穎自揭傷口「曾被排擠」哭紅眼

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

兒子第一次打針表情超嚴肅「GAI笑爆」　他嚎啕大哭...王斯然歪樓：一口氣好長

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

許老三戳破嫌媽媽懶「妳最近真的沒工作」　曾買2千塊項鍊..小S氣炸：去跪祖先！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面