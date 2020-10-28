美媒：習近平密謀顛覆美國　出動600團體「滲透分化」





▲中國國家主席習近平近日出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

美國大選將屆，專家表示中共相關假帳號早已加強活動。最新一期「新聞週刊」則以「習近平密謀顛覆美國 600個擔心中國的理由」為封面標題，說明中共野心不只是影響大選結果。

在歷經4個月調查，訪問20餘名分析家、政府官員和美中事務專家後，新聞週刊（Newsweek）今天在網路上刊出獨家報導，標題為「野心超越大選 全美600個中共相關團體致力發揮影響力」。作者是德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）資深研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）。

報導指出，今年夏天，推特（Twitter）與其他社群媒體平台出現一些「網友」熱衷批評美國政治和社會。乍看之下這些內容與一般推文並無二致，但偶爾冒出的中文字露出了馬腳，原來這些「網友」是機器人或水軍，背後藏鏡人是與中國有關的團體。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Centre）今夏曾分析數千篇類似推特和臉書貼文。該中心形容，這項計畫是「華語行為人發起的跨平台非事實活動，且大體上與中華人民共和國詆毀美國聲譽的政治目標一致」。

然而這些多半源自中國的活動，與俄羅斯2016年干預美國大選、支持日後成為總統的川普很不一樣，似乎未明顯偏好單一候選人。

這些貼文也沒有明確黨派傾向，同時支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）和「警察的命也是命」（Blue Lives Matter）活動。貼文並經常分享「紐約時報」（The New York Times）、微軟國家廣播公司（MSNBC）等真實新聞來源，再附上強調種族分歧、美國不平等的貼文。

澳洲政治分析家暨中共全球影響力專家加諾（John Garnaut）對此表示，中國並非複製俄國作法，而是「改變目的，不猛烈衝擊」。換言之，中共要從內部改變或顛覆美國，培養對中國的正面看法，凸顯美國境內的紛亂。

美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任伊凡尼納（William Evanina）也說，中國活動目的似乎是「形塑美國政策環境、施壓觀點不符中國利益的政治人物、（幫中國）對抗批評和轉移焦點」。

新聞週刊指出，這些跟大選假帳號活動，不過是中國活動的冰山一角。中共及其他政府相關實體早已在美國聯邦、各州和地方層級開闢多重管道，培養有利北京政經利益和野心的條件和人際聯繫。加諾表示，這些管道分布在商界、大學、智庫、社會和文化團體、華人組織、中文媒體與WeChat上。

據新聞週刊統計，全美有600個與中共「統一戰線」有關的組織，包括至少83個同鄉會、10個「中國援助中心」、32個商會、13個華語媒體品牌、38個宣揚「和平統一」台灣的組織、5個「友好協會」，以及其他129個教育文化團體。

美國境內70個中國專業人士協會中，大約一半也跟「統一戰線」有關。此外，美國還有265個中國學生學者聯合會，它們經常透過中國領事館教育事務官員與中共政治掛勾。

這些組織涉及的層面極廣，包括社交或商業聚會、建立有利北京的政經關係等。近期有報導指民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）之子韓特（Hunter Biden），與亟欲和拜登搭上線的中國能源公司有商業交易，以及川普有中國秘密帳戶等，都只是讓觀察家憂心的最新案例。

這些組織也被控涉及大規模經濟間諜活動。美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今夏曾在智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）表示，FBI每10小時就開啟一項與中國有關的調查；全美現有近5000起反間諜活動案件中，幾乎一半跟中國有關。

喬治城大學（Georgetown University）安全與新興技術中心（Center for Security and Emerging Technology）高級研究員、前東亞地區國家反情報活動官員普格里希（Anna Puglisi）表示，中共「非常堅定、非常有組織」。

「我們（美國人）不這麼想，這跟美國人看世界的方式相悖。」

不過，新聞週刊也指出，雖說中國對美國大選的活動聚焦於過程而非結果，美國情報官員仍認為，北京其實還是偏好拜登。箇中緣由可能是拜登比起川普容易預測。

此外，拜登陣營納入前總統歐巴馬（Barack Obama）政府許多官員，而當年中國在世界舞台上大展身手沒遭遇太大阻力，中國可能較偏好與民主黨人打交道。