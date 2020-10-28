彭博：美國軍售台灣防禦性武器　美台「刺蝟戰略」更加一致

▲海軍寧陽軍艦發射魚叉反艦飛彈。（國防部提供）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國7天內兩度批准對台軍售，包括海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、岸置魚叉反艦飛彈等，總額逾新台幣1196億元。美媒《彭博社》分析，儘管中國政府始終反對美國對台軍售，但川普政府積極出售的「內容」，是此次讓北京當局更為擔憂的原因，這些即將陸續交付台灣的武器，能讓美台在「刺蝟」（hedgehog）防禦戰略上更一致。

美國近日軍售台灣包括第一次的海馬士多管火箭系統、增程型距外陸攻飛彈、F-16新式偵照莢艙，以及第二批100套岸置魚叉反艦飛彈系統、400枚AGM-84魚叉反艦飛彈及4枚遙測彈等，還有另外配套設備。

《彭博社》報導，這兩次的軍售內容可見台灣戰略上出現明顯轉變，以往台灣偏好先進戰機與坦克，但始終有易遭敵方鎖定的危險，近日的軍售案則逐漸轉向更進步的「非對稱作戰能力」（asymmetric warfare capabilities）。台灣於2017年將非對稱作戰納進防禦戰略，以進一步阻絕來犯的中國軍隊，加重限制中國利用大量飛彈摧毀我防禦系統及空軍的能力。

台灣認為軍售的武器屬於「防禦性質」向「刺蝟」或「豪豬」（porcupine）戰略靠攏，能強化防禦之外，亦能藉此避免美中的核武衝突，而川普政府也在2018年生效《2019財政年度國防授權法》，評估並協助提升台灣軍力裝備。然而中國認定這些武器射程範圍可抵達中國中南部地區，因此是攻擊性的飛彈系統，有可能再使台灣情勢升溫。

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