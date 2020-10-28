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《料理之王》盛大登場！美食料理好手喜愛「泰山玄米油」

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▲《料理之王》盛大登場！美食料理好手喜愛「泰山玄米油」。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲料理之王。（圖／翻拍自影片）

▲《ETtoday新聞雲》全新網路節目《料理之王》盛大登場，找來綜藝小天后Lulu擔任主持人。

記者黃稜涵／採訪報導

繼《聲林之王》後，《ETtoday新聞雲》重磅推出的大型選秀節目《料理之王》盛大登場，跳脫傳統廚藝競賽節目的框架，以實境廚藝選秀為主題，挖掘隱身各地的美食料理好手，不僅找來綜藝小天后Lulu擔任主持人，首席導師更邀來「松露主廚」廚佛瑞德Fred及「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、以及「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，首集飛行導師炎亞綸也到場力挺！

▲料理之王。（圖／翻拍自影片）

▲首席導師邀來「松露主廚」廚佛瑞德Fred及「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑、以及「被桌球耽誤的料理天才」福原愛，首集飛行導師炎亞綸也到場力挺。

《料理之王》首席導師廚佛Fred提到，「大家對我的印象是比較胡鬧，我想要在這一次突顯一點點我的專業，所以我會比較嚴格一點點，評分標準會以發展性來看，我已經看到你的盡頭了，就算你做得再好，我可能都不會選你」。

▲料理之王。（圖／翻拍自影片）

▲首席導師廚佛Fred提到，這一次想要突顯專業，在評分標準會比較嚴格，主要以發展性來評分。

限時30分鐘內，選手必須利用指定食材完成料理，選手們把握時間做出色、香、味俱全的美味料理，而一道好的料理，除了食材新鮮度與料理方式，掌握油品烹調溫度也是重要關鍵，仔細觀察參賽選手，發現很多人都是使用「泰山玄米油」。

▲料理之王。（圖／翻拍自影片）

▲▼掌握油品烹調溫度也是料理的重要關鍵，許多參賽選手使用「泰山玄米油」。

▲料理之王。（圖／翻拍自影片）

《料理之王》參賽選手歐家瑋表示，「泰山玄米油的發煙點比一般的沙拉油來的更高，可以來到220度，所以在高溫去油炸的時候，比較不容易變質，另外泰山玄米油有一點淡淡的香氣，很適合做一些日本料理，在這次的料理我有打一個蔥油，也用玄米油當油品去做，整個帶出不一樣的層次」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼參賽選手歐家瑋表示，泰山玄米油的發煙點比一般沙拉油來的更高，可以來到220度，高溫油炸時比較不容易變質。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

泰山玄米油由專家嚴格把關，1KG的稻穀才能萃取出1%玄米油擷取糙米的獨特精華Y-穀維素，高溫加熱時不易產生油煙，還能煎、煮、炒、炸一瓶搞定！挑選適當的油品，才能帶出料理的層次，大受選手喜愛的泰山玄米油，不僅帶有淡淡米香更有珍貴-穀維素及植物固醇，是日本中小學午餐團膳的用油之一，讓料理健康美味又加分 。

▼泰山玄米油是日本中小學午餐團膳的用油之一，讓料理健康美味又加分 。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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