侯友宜私房料理「三杯小卷」　大推新北竹筍要配這一支

記者蔡文鈴／綜合報導

《ETtoday新聞雲》全新網路節目《料理之王》10月23日正式開播，號召全國網友自己動手做料理。為了推廣新北在地食材，新北市長侯友宜特地親自下廚，力推市政的他也不忘宣傳新北之光，在料理過程中特別找來「小鮮肉」，共同組隊端出一道美味的「三杯小卷拌綠竹筍」。

藉由料理示範影片，侯友宜化身大廚，他所找來的幫手是新北之光「技職高手」穀保家商同學的陳民翰，兩人一起料理的「三杯小卷拌綠竹筍」，選用新北在地食材「五股綠竹筍」與最「青」的深澳小卷。

在料理過程中，為了讓新北之光也能展現技職教育成果，侯友宜刻意讓陳民翰指揮他料理，兩人輕鬆互動的對話，也讓現場笑聲不斷，侯友宜在料理到一半時覺得自己表現不錯，還開玩笑地問說這樣他應該可以保送去學校，讓陳民翰直呼他必須回去問校長。

▲侯友宜私房料理選用新北在地食材，製作三杯小卷拌綠竹筍。（圖／翻攝料理之王，下同）



料理一開始，侯友宜自豪刀法不錯，熟練的將綠竹筍、蒜頭切好，緊接著調配三杯醬汁，再來將蒜片跟蒜頭放入油鍋中炸出香氣，另一邊將小卷汆燙除腥味。

完成前置步驟後，進入料理階段，侯友宜依照指示，先將砂鍋加熱備用，接著把油炸後的綠竹筍放入鍋內，與三杯醬一起拌炒，起鍋前加入香油，完成起鍋備用。

接下來，把辣椒片、蒜片、薑片放入預熱好的鍋中拌炒，香氣出來後再加入小卷拌炒，最後把備好的綠竹筍倒入砂鍋，接著把小卷也到入砂鍋，最後放上九層塔蓋鍋悶煮數分鐘後，即可完成上菜。

熱騰騰的三杯小卷半綠竹筍出爐，香味四溢讓人胃口大開，侯友宜馬上試吃，大讚綠竹筍很脆又入味，小卷牽絲「棉棉」，相當新鮮入味，兩人在完成料理後，侯友宜親自餵食陳民翰試吃，這位新北的技職高手也為這道菜打了高分，更大讚「市長手藝好」。

▼侯友宜《三杯小卷拌綠竹筍》食材▼

新北五股綠竹筍3支、新北深澳小卷10兩、辣椒1支、九層塔1兩、老薑2兩、蒜頭2兩、米酒半杯、醬油膏2匙、味精1/2匙、辣豆瓣醬1匙、醬油2匙、水麥芽1匙、細冰糖1匙、砂糖2匙、黑麻油3大匙

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史上最大廚藝選秀節目《料理之王》即將在10/23起，每周五21:00於ETtoday全平台播出；10/24起，每周六18:00於JET綜合台播出。