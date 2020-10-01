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一張抵四張！Fred新幫手五月花「厚棒廚房紙巾」超大超厚　吸水、瀝油一紙完勝

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▲▼ 五月花厚紙巾。

▲Fred收到「厚厚厚厚，一張抵四張」的戰帖，今天的任務就是在料理過程中不能使用抹布，都要使用五月花「厚棒廚房紙巾」解決廚房大小事。 （圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

最尬又最迷人的廚佛瑞德又來啦！這次Fred要帶來宅宅們最愛的「肥宅快樂全餐」，從生菜、主餐到甜點，全部都丟進油鍋炸過，再用「肥宅快樂水」（汽水）混麵粉當作麵衣，一口咬下又甜又脆的口感，絕對是所有炸物控會感到幸福的口感。但才剛開始拍攝，汽水就直接噴出，濺到Fred滿身都是汽水，讓他大喊，「你們不知道汽水不能搖嗎！」

惹禍原兇Peter趕緊遞上廚紙，Fred，卻意外發現從觸感、厚度到尺寸，都跟平常的不同，意外的好用！原來Fred收到「厚厚厚厚，一張抵四張」的戰帖，是乾爹們又來介紹好物啦！今天的任務就是在料理過程中不能使用抹布，都要使用五月花「厚棒廚房紙巾」解決廚房大小事，Fred真的能辦到嗎？

▼五月花「厚棒廚房紙巾」超大尺寸能夠一次將食材表面水分吸乾。

▲▼ 五月花厚紙巾。

▼不易破的特性能夠重複利用，一張抵四張。

▲▼ 五月花厚紙巾。

Fred先使用「厚棒廚房紙巾」吸了濺出的汽水，重複兩次把水擰乾後「完全沒破」！且接下來海鮮的吸水、油炸後的瀝油都可以使用，也能將桌上的水漬清潔乾淨，確保料理過程中的衛生。而食材在下鍋炸之前，必須將表面水分吸乾才能裹上麵衣，才能保持食物口感，這時就要把食材放在「超大尺寸」的厚棒廚房紙巾上，不僅能一次吸乾淨，還能再吸其他食材重複使用，一張厚棒廚房紙巾就能抵普通紙巾四張的特性，絲毫不會造成浪費。

而「肥宅快樂全餐」的成功與否的關鍵就要在炸過之後的「吸油」步驟，用一般廚紙吸油，如果只擺一張，很容易滲透，最後變成紙屑爛爛的黏在食物上。吸油不確實，也會對健康造成負擔。 這時Fred也對厚棒廚房紙巾下戰帖：「炸物拿起來都沒有黏住，就順利通過考驗。」實際拿起來發現吸油力超強，通過考驗。

▼360度超導瞬吸網，專利立體壓紋技術將吸附水、油的能力增加到最大。

▲▼ 五月花厚棒廚房紙巾。

最後試吃環節， 光是咬下去的聲響就會讓現場炸物控暴動！Fred教大家：「炸的東西最怕油膩，除了火侯外，處理過程中把多餘油脂吸掉也很重要。」五月花「厚棒廚房紙巾」厚實、強韌及吸水力強的特性，不會像一般廚紙擦一下就破，從前置料理清潔到處理食材本身等都適用，且透過「360度超導瞬吸網，專利立體壓紋技術」再搭配加大尺寸，能把水跟油紮實鎖住不會破爛，還能重複使用一張抵四張，不僅環保更省荷包。

介紹了這麼多，不如讓廚佛瑞德的粉絲親自體驗五月花「厚棒廚房紙巾」的震撼，現在只要到五月花、廚佛瑞德FB粉絲專頁，挑戰「厚棒廚房紙巾」使用方式，就有機會抽中各種好禮。

即日起至10/15止，於全聯全店買任一件商品，加購一袋厚棒廚紙現折$40 ; 10/25前，家樂福購買厚棒廚紙一袋現折$40。想讓廚藝加分的朋友，不要錯過！

五月花FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/tw.mayflower/

▼現在上五月花、Fred FB粉專挑戰「厚棒廚房紙巾」用法就能獲得好禮。

▲▼ 五月花厚棒廚房紙巾。

▲▼ 五月花厚棒廚房紙巾。

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