▲解除尖峰禁左管制，新北泰山新五路回復左轉楓江路。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市泰山區新五路於尖峰時段禁止左轉楓江路管制措施經試辦3個月後，新北市政府交通局檢討並無明顯改善成效，決定解除管制，回復左轉，提醒駕駛人依號誌、標誌和員警指揮行駛。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，新五路尖峰時段禁止左轉楓江路管制措施，原為紓解五股交流道周邊路網車流交錯、壅塞情形，但經觀察試辦3個月期間周邊路況變化，發現有9處路口車流情形並無明顯變化。

▲新北市政府交通局決定解除管制，回復左轉，提醒駕駛人依號誌、標誌和員警指揮行駛。

陳建成說，在新北大道與泰林路口、新五路與中平路口、新北大道與中原路口等3處路口的車流停等時間反而拉長，服務水準下降，只有中原路與中環路口的車流停等時間從86秒減少至79秒，服務水準上升。

陳建成指出，經檢討試辦成效，發現未能明顯改善新五路車流壅塞和往國1車流交織的問題，因此試辦計畫3個月期限結束，交通局已移除禁止左轉楓江路標誌管制牌面，並調整新五路、楓江路口箭頭燈號誌，解除尖峰禁左管制，回復左轉楓江路。

交通局也再次提醒駕駛人依號誌、標誌和現場員警指揮行駛，建立良好行車秩序和維護交通安全。

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