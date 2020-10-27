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「三寶吃菜包」20分鐘停路中央！他看呆叭10秒　中壢人怒吼揭真相

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▲▼「三寶吃菜包」20分鐘停路中央！他看呆叭10秒　中壢人怒吼揭真相。（圖／翻攝爆料公社）

▲「三寶吃菜包」20分鐘違停路中央，中壢人怒吼。（圖／翻攝爆料公社）

記者許力方／綜合報導

桃園有駕駛目擊，25日上午行經中壢中正路時，在右轉道遇見誇張一幕，竟然連續有3輛汽車違規臨停路口處紅線路段，堵住後方車輛，逼得他不得不跨越雙白線超車，一度氣得長按3次喇叭，違停車輛仍無動於衷，憤而將影片公布上網，引發破5000人按讚，未料當地人一致感嘆「中壢日常」，在這條路天天上演。

目擊駕駛25日上午11時許行經中正路、中豐北路時，竟然連續有3台車在路口紅線路段違停，一輛白車直接停靠在公車停靠處，還有至少5部機車也都違停在路邊，另一輛銀色轎車則大剌剌併排，直接停在右側車道中央，閃雙黃燈一動也不動。

▲▼「三寶吃菜包」20分鐘停路中央！他看呆叭10秒　中壢人怒吼揭真相。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼「三寶吃菜包」20分鐘停路中央！他看呆叭10秒　中壢人怒吼揭真相。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼「三寶吃菜包」20分鐘停路中央！他看呆叭10秒　中壢人怒吼揭真相。（圖／翻攝爆料公社）

後方駕駛、騎士為了通行，左閃右鑽亂成一團，全被堵住，目擊駕駛也因此狂塞了20分鐘，浪費大量時間在車陣中，最後氣得連續常按4秒喇叭共3次，逼不得已跨越雙白線靠左超車。事後他將4段行車紀錄器影片公布在「爆料公社」，怒吼「是誰給你的勇氣，讓你帶著雞腿駕照，大剌剌違停車道上，聽不到喇叭聲，付不起停車格費用，你還是不要上路，很丟臉！」

文章吸引超過5000讚，網友痛批「扯爆了，當馬路自家鋪的」、「道德水準低落的駕駛」、「這條路真的很難騎」、「發生事故再來對不起就晚了」、「最氣這種」、「把馬路當自己家的」、「哇賽，極品啊！」

「每天都會看到好幾台車這樣，見怪不怪，一天沒看到三寶才覺得稀奇」，不少當地人開玩笑諷刺說，這種違規根本已經是「中壢日常」，「劉媽媽菜包那邊每天都是這樣」、「兩個白目，想吃就要付代價」、「這條路天天上演」，還有客運司機直指「中壢不意外」。

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