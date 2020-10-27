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「被綁住了...」桃園14歲妹淚控性侵　一原因他竟無罪不起訴

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▲▼19歲女學生遭摸下半身。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲14歲少女稱被19歲男友性侵。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

桃園市一名19歲邱姓男子與14歲的國二少女於今年5月15日，在國際路住家發生性行為，然而少女事後提告，並在檢方偵訊時改稱當時被綁住和毆打，最後遭性侵得逞。桃園地檢署26日表示，少女事發近1月驗傷，無從作為不利被告認定，偵結妨害自主罪嫌以不起訴處分。

檢警調查，邱男和少女為情侶關係，今年5月以前兩人就曾發生性關係，事發當天，少女到男友家過夜，睡醒後兩人發生性行為。此事被家長得知後，憤怒要提告。

少女在警訊時供稱，邱男在她剛睡醒詢問，要不要「嘿咻」，她就答應。但在檢方偵訊時，她改說是邱男將她綁住、還打她，並在她不願意下被性得逞，警訊時她不敢拒絕，雖與邱男說好，心裡還是不願意。面對女友的指控，邱男表示自己當時生殖器受傷，否認與少女發生關係。

桃檢指出，少女前後說法不一，直到6月7日驗傷發現少女陰部存有陳舊性撕裂傷，少女供稱5月之前曾與邱男發生性行為，檢方另以妨害性自主罪嫌案偵辦，這次驗傷距案發事隔近1月，少女驗傷結果無從作為不利被告認定，礙難論斷邱男與少女性行為，罪嫌不足，偵結妨害性自主罪嫌以不起訴處分。

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