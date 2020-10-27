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智慧城市專案遭爆5年燒1.7億「過半失敗」　台北市政府回應了

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▲▼台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇。（圖／記者袁茵攝）

▲台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府力推智慧城市，更於2016年成立智慧城市專案辦公室，不過台北市議員許家蓓日前表示，智慧城市專案辦公室上路迄今已經與民間合作試辦210個專案，但有高達108專案屬「階段中止」，僅71案專案試辦完成。對此，台北市政府資訊局27日召開記者會，回覆台北智慧城市專案辦公室經費及運作。

許家蓓23日於台北市議會財政建設部門質詢時指出，智慧城市專案辦公室上路迄今已經與民間合作試辦210個專案，合作方式由廠商提供技術或機器、市府提供場域驗證（POC），但210個專案中，竟有高達108個專案屬「階段中止」，也就是試辦失敗。

許家蓓指出，目前試辦完成的專案僅有71案，但試辦完成後由各局處續辦之案件更僅有16案，即便台北市長柯文哲認為要把整個台北市作為實驗場域，且智慧城市辦公室與民間合作試辦專案，市府並不需要額外支出經費於專案上。但智慧城市辦公室5年仍花費納稅錢1億7000萬，且部分場域驗證與民眾生活息息相關，如智慧垃圾桶、智慧停車格、口罩販賣機等，試辦期間第一線使用者皆是民眾，故若專案屢屢失敗或成效不佳，民眾也會不滿被當實驗品，反而影響市府形象。

針對台北智慧城市專案辦公室經費及運作一事，台北市資訊局27日下午召開記者會回應。台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇解釋道，1.7億部分是5年總費用，平均每年3500萬，包含國際合作、活動業務、辦公室營運、國內外調研等。

李鎮宇解釋創新實證PoC精神與做法，也就是民間提案後，由TPMO進行初部審核，並協助主責局處評估、溝通協調相關局處單位及業者，以確認實驗計畫情境、試辦期程等，實證完成的話，政府機關評估後，視需求有機會納入政策施行方向，並開標案採用，雙方獲得合作經驗，及寶貴的實驗數據、資料等，用以精進解決方案；但若實證終止，則做為未來政府施政決策的精準參考，提供業者修正解決方案方向，平均完成實證時間為11.6個月，最長專案為39個月，最短專案為1個月。

李鎮宇分享了4個實證專案案例，包括校園安全監控電子圍籬試辦計畫、u-motor智慧共享電動機車、社子大橋結構監測系統實證計劃、台北市信義路公車專用道自駕巴士創新實驗計畫，強調不是把民眾當白老鼠，此機制已獲得很多國際認可，2017年就得了合作城市金質獎，北市排名也被排到前10，是有被世界看到的。

李鎮宇補充道，自2016年台北市資訊局成立TPMO以來，總計已與包括公營事業33個局處合作，統計至9月30日，已媒合進行專案共計210案，包含進行中31案、階段完成71案，以及階段終止108案，接洽超過500家產、學、研單位，並舉辦公民參與活動，參與人次逾3萬人。

而台北市資訊局也表示，「生活實驗室（Living Lab）」的概念源於歐洲，無論是芬蘭的赫爾辛基、丹麥哥本哈根、荷蘭阿姆斯特丹或西班牙巴塞隆納等城市皆循此模式，公私合力，將城市打造為開放創新之實驗室。創新實驗不免有成敗，有關外界質疑北市府辦理實證專案逾半終止，可能由於技術、服務模式或市場反應等因素，以致部分實驗結果不盡理想；透過媒合公私單位之場域與資源，政府除協助產業驗證解決方案、使其更為成熟，有助建立健全的生態系外，也降低直接應用創新科技所衍生之風險，實證專案所帶來之經驗更可做為後續施政參考，仍有其正面價值。

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