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提前投票選民崩潰要重投！拜登兒與姪女脫衣躺床性愛畫面曝

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▲美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特（Hunter Biden）日前捲入「電郵門」醜聞，被爆疑似與中國及烏克蘭等國有所掛勾，並從中獲取不法利益，如今更流出他的多張不雅性愛照，甚至有網站指稱連他的親姪女也出現在照片當中。美國至今已有超過5850萬人提前投票，如今杭特醜聞爆出，也讓許多曾為拜登支持者的民眾後悔莫及，想要改投川普。

根據《紐約郵報》報導，此次美國總統大選受到疫情影響，包含郵寄投票與提前親自到投票所投票在內的提前投票率大幅成長，截至目前為止已經突破5850萬人，遠超過2016年大選的提前投票總票數。有專家更分析，此次提前投票率將會是歷年來的兩倍之高。然而民主黨候選人拜登之子杭特卻在近日接連爆出「電郵門」、「不雅照」醜聞，也讓許多已經投票的美國人開始「反悔」，想要重新投給另一位候選人。

根據Google的關鍵字搜尋數據，近幾日「提前投票可以改選別人嗎？」與「杭特拜登」的搜尋量爆增。事實上，包含威斯康辛、密西根、明尼蘇達、康乃狄克、紐約、密西西比和賓夕凡尼亞在內的數個州中，選民即使已經提前投票，仍有機會「反悔」投票結果，將最初的選票作廢。

▲▼拜登,杭特（Hunter Biden）,杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親的就職典禮。（圖／路透）

▲杭特2009年1月20日在華府陪同出席父親喬拜登的就職典禮。（圖／路透）

紐約州的選舉委員會表示，「選舉法認為計畫是可以改變的，因此假設你要求作廢提前投票的選票，你仍可親自前往投票所投票。」選委會會在計算提前投票票數之前先查閱投票簿，因此如果選民親自前往投票所投票，郵寄選票將會被作廢，不予計算。不過提前前往投票所投票的人則無法改變選票內容。

威斯康辛州的選民則擁有投票3次的權利，也就是說可以反悔2次。不僅如此，在威斯康辛州，無論是郵寄選票或是親自前往投票所提前投票的選民，都擁有反悔的權利。密西根州則是需要提交書面申請，才能重新投票。

另一方面，距離美國大選剩下8天，杭特被爆出在先前送修的筆電中，存有多張與不同女性的不雅照片。在其中一張照片裡，杭特和一名少女脫衣共躺在床，做出不雅動作，如今照片中的女主角更被爆出，就是杭特的親姪女、拜登已故長子博拜登的女兒娜塔莉。據悉，照片拍攝當時，娜塔莉年僅14歲。而杭特的醜聞連環爆勢必也將對拜登的選情帶來衝擊。

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