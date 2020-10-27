「電郵門」再爆新郵件！杭特帶墨西哥富商見拜登　與歐巴馬合照曝

▲民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）與次子杭特（Hunter Biden）陷入醜聞風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國民主黨籍總統參選人拜登次子杭特（Hunter Biden）「電郵門」醜聞持續擴大，外媒26日又爆料新的郵件，杭特替墨西哥前任總統的孫子馬格納尼（Miguel Aleman Magnani）引薦商人給白宮官員與拜登見面，杭特也從馬格納尼方面收取了其他利益。此外，報導也同時曝光了杭特與歐巴馬2016年4月4日的合照。

根據保守派美媒《國家脈搏》報導，杭特於2016年2月24日寄信給墨西哥前總統的孫子，同時也是墨西哥首富之子，現任墨西哥英特捷特（Interjet）航空公司的CEO馬格納尼，信件內容提及彼此的商業合作已有7年之久，感謝他招待自己住在度假別墅，但杭特也依約把馬格納尼點名的人都帶到了白宮、副總統官邸以及就職典禮等場合。

#LaptopFromHell

Hunter Biden with Barack Obama in the Oval Office

From Hunter's Laptop April 4, 2014 pic.twitter.com/WrBkFEqYiy — JennSense (@JennSense) October 26, 2020

根據報導，此封郵件的落款名「RHB」正是杭特全名Robert Hunter Biden的縮寫。而另外一封2017年1月9日「Rosemont Seneca Partners」高級顧問皮尤（Joan Peugh）寄給杭特的郵件中，發現杭特也從馬格納尼那裡獲得其他「禮物」，除了被招待住豪華別墅外，還收取了一個藝術品，並提供了一些可能進行的商業交易。

報導指出，馬格納尼還想邀請杭特參加自己50歲的生日派對，但因為某些因素而延遲舉辦，為此馬格納尼還親自發信告知杭特，一旦確定新的日期會再另行通知，可見兩人關係密切。此外，因杭特曾任董事而備受爭議的烏克蘭布里斯瑪天然氣公司（Burisma）也與墨西哥國營石油公司Pemex有商業往來。

報導透露，杭特於2015年1月27日寄信告訴馬格納尼，馬格納尼家族企業「阿勒曼集團」（Aleman Group）與布里斯瑪獲得了參與「Pemex私有化」的機會，不僅列出了相關獲益者，還討論如何計算薪酬，並且提到2月27日在墨西哥將有一次重要會議，而當時擔任副總統的拜登剛好在會議的幾天之前參訪了該地區，與墨西哥總統與部份高級官員進行過會談。

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