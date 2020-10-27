巴瑞特宣誓就職大法官　川普親見證狂讚：資歷無可挑惕

▲ 巴瑞特正式宣誓就職美國大法官。（圖／路透，下同）

實習記者李芸／綜合報導

就在剛剛的白宮典禮上，巴瑞特（Amy Coney Barrett）在大法官托馬斯（Justice Clarence Thomas）面前宣示就職美國第115位最高法院大法官。美國聯邦參議院（U.S. Senate）在昨天晚上完成大法官提名投票，巴瑞特以52票同意、48票反對通過提名，這花不到短短一個月的時間，也是現代以來最快速提名程序。

根據《CNN》報導指出大約有200多人參加這場典禮，巴瑞特在台上表示，「很榮幸能有這個機會來我發誓未來我會公正的做出判決，不會被恐懼以及利益左右，也不會讓政治和個人偏好影響我的工作。我熱愛憲法以及我們的民主共和國，我將盡我所能的去保護它。」

就職典禮時，川普對巴瑞特説，「你是個很純正的人（sterling character)，你的資歷是無可挑惕的，我們祖先所擁有的將賦予在你身上，全美國人民都相信你會捍衛我們的法律以及憲法還有我們的國家。」不過大法官就職典禮距離大選不到一個星期，也引發許多民眾反彈。

川普此前施壓同黨參議員在11月3日美國總統大選前，通過巴瑞特的任命案，由於共和黨籍參議員在100位席次中占53席，多於民主黨籍參議員的47席，且當天投票人數足夠，因此毫無懸念地將保守派巴瑞特推上大法官位置。如今巴瑞特正式確定進入最高法院，將成為保守派6席，自由派3席的局勢，讓共和黨能輕鬆推動保守派議題而不受阻撓。

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