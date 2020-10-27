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陸專家看好川普連任！甩10指標「民調不可信」：對手太弱

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▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

▲民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國大選倒計時一周，全世界的眼睛都關注拜登與川普，誰能率先沖過「270張選舉人票」的終點線。不少主流民調顯示拜登穩操勝券，不過大陸專家吳旭認為，多數保守的美國人不願公開支持川普等因素，造成民調不可信，可能與真實情況背離。

▲▼川普與妻子梅蘭妮亞在安德魯空軍基地 (Joint Base Andrews)登上空軍一號，前往納什維爾出席最後一場總統辯論會。（圖／路透）

▲川普與妻子梅蘭妮亞在安德魯空軍基地 (Joint Base Andrews)登上空軍一號，前往納什維爾出席最後一場總統辯論會。（圖／路透）

《觀察者網》專欄作家吳旭26日發表評論文章，認為川普最終仍能以壓倒性優勢，擊敗民主黨對手拜登，順利獲得連任。

他進一步指出，美國大選的民調，特別是關於川普的民意調查，因為其抽樣方法和問題設計的結構性缺陷，無法準確、客觀、公正呈現美國真正的民情；很多沉默的川粉不願公開「政治不正確」的立場，怕引來批評，加上川普在道德品行上顯有瑕疵，導致多數保守的美國人不願公開支持川普。造成民調不可信，可能與真實情況背離。

吳旭列出十大指標，佐證以上論斷，分別是新增註冊選民人數、競選集會的聲勢與規模、美國股市連創新高、黨派凝聚力和向心團結性、大選最關鍵選民最關注的議題、黑人與少數族裔的支持度打破歷史框架、實踐競選承諾比率、「隱形」川粉、對手太弱、美國人認為疫情應對的錯漏，不能全怪在川普頭上。

實際上，從註冊選民人數、競選聲勢、股市表現、兩黨凝聚力來看，川普都有優勢。若從關鍵議題分析，多項民調顯示，美國人最關注的議題並不是疫情（僅排第3，占比15％），而是法律與秩序（占比逾40％），第2名是重振經濟（占比逾30％），前2名正好是川普的強項。

▲美國示威,佛洛伊德之死,抗議,明尼蘇達州。（圖／路透社）

▲弗洛伊德之死引爆美國示威。（圖／路透社）

吳旭表示，川普雖有鮮明的「白人至上」色彩，但絕大多數美國的少數族裔更關注的是法律與秩序，以及經濟繁榮所帶來的個人和家庭生活改變，所以這就不難解釋為什麼川普在黑人中，獲得了超過15%以上、在西班牙裔中獲得將近40%的支持率。

另外，川普是以「政治素人」的身段和人設橫空出世，在2016年打敗共和黨內16位強勁的候選人，並最終在與「政治豪門」希拉蕊的對決中順利勝出。他在競選中最擲地有聲的一句競選宣言就是，「我不是政客。我不會說一套、做一套。我承諾的，一定會做到。」

吳旭指出，川普上任4年時間不到，大鬧天宮一般，攪擾得國內、國際秩序天翻地覆，但不得不承認，他確實實踐了大部分當初的競選承諾，不管這些承諾當初聽起來是多麼的荒誕不經，包括在美墨邊境修牆、成功大幅減稅等。

▲▼民主黨總統參選人拜登與總統川普。（圖／路透）

▲吳旭認為拜登太弱。（圖／路透）

吳旭在文章指出，拜登從1972年當選美國參議員至今，已經在美國政壇上活躍了將近半個世紀，雖然一直覬覦總統大位，但是多次參選都沒能闖過民主黨初選的門檻，2008年敗給初出茅廬的歐巴馬；2016年自忖不是希拉蕊的對手，根本沒有出場。

這一次民主黨的初選過程，拜登也是步履蹣跚，其最終能夠勝出，與其說是擊敗對手，不如說是民主黨捉襟見肘，新人黯淡，最後只能矬子裡挑將軍，把老廉頗請了出來。

吳旭表示，12年前，還算精力旺盛的拜登都無法調動民主黨內的熱情，12年後如何來挑戰一個精力無限、新冠確診住院3天就滿血復活的川普？難怪川普在總統辯論場上的一句話，讓拜登無言以對，「我47個月裡做到的事，超過你47年在華盛頓做成的事。」

吳旭還認為，民眾並未將新冠疫情全部歸咎於川普。這場世紀大瘟疫正好擊中西方政治體制與個人自由主義傳統的軟肋，如何提升應對突發危機的效率、如何說服抗拒政府管控的美國人配合防疫，不可能一蹴而就，不過他指出，川普一旦連任，中美關係勢必進入更危險的階段。

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