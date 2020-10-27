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可能又有颱風！彭啟明：滿希望接近台灣　周四冷空氣南衝轉雨探16度

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天氣圖。（圖／RAMMB）

▲氣象局表示，中度颱風莫拉菲持續增強中，往西移動對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，菲律賓東方海面還有低壓發展中，預期可能變成19號颱風「天鵝」，「說真的我還滿希望颱風比較接近台灣，帶來一些水氣」；周四、周五有波冷空氣往南衝，北部空曠地區可能下探16、17度。

中央氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（27日）和周三吹偏東風，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔說，周四東北風增強影響到周六，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，預估周五晚間到周六清晨最冷，北部低溫19度，其中桃竹苗近山區有機會17度，中南部和東半部約19至21度；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

王品翔表示，周日、下周一東北風減弱，氣溫稍回升，僅迎風面東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；另外，中度颱風莫拉菲持續增強往西移動，對台灣沒直接影響。至於未來菲律賓東方海面是否仍可能有颱風生成？他分析，可能還會有新的擾動，但現在看有點早，下周再觀察。

▼菲律賓東方海面仍有利擾動生成。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼中颱莫拉菲往西移動對台灣沒直接影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明26日在「兩分鐘報天氣」提到，菲律賓東方海面還有一個低壓發展當中，預期可能變19號颱風「天鵝」，但現在說還太早，因北方高壓勢力很穩固，若成颱恐怕也很難到台灣這邊，不是說沒有機會，但機會少很多，「說真的我還滿希望颱風比較接近台灣，帶來一些水氣，才能度過（缺水）難關。」

彭氣明也提醒，周四、周五有波冷空氣開始往南衝，周五清晨會有明顯降溫，要稍微留意一下，台北市低溫拉到18、19度，北部空曠地區可能16、17度。

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