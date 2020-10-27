衝警局求救！媳婦大喊：婆婆昏迷了　霧峰警急馳開道3分鐘送急診

記者唐詠絮／台中報導

一名黃姓婦人24日晚間慌張衝進霧峰分局仁化派出所向警方求援，婦人表示高齡86歲的婆婆身體不適，已失去意識昏迷，事出緊急家屬連忙自行開車送醫，但由於適逢星期六假日晚上吃飯時間、前往醫院沿途車流大容易塞車，請求警方幫忙，暖警立馬開道3分鐘到院，阿嬤也因此被救回一命。

▲阿嬤昏迷媳婦緊急到霧峰警分局仁化派出所求救，由警車開道送醫。（圖／記者李忠憲攝）

▲阿嬤昏迷媳婦緊急到霧峰警分局仁化派出所求救，由警車開道送醫。（圖／記者李忠憲攝）

警方指出，黃姓婦女於本(10)月24日晚間6時50分許很驚恐慌張的衝進霧峰分局仁化派出所向警方求援，警員張元榕及梁昱偉發現此緊急情況，立即駕駛巡邏車替林姓男子開道，員警沿路鳴放警笛並開啟警示燈，3分鐘內安全護送至大里仁愛醫院急診室，經醫護接手後，警方才安心離開，家屬事後頻頻向警方道謝，對警方的即刻救援十分感激，也對員警的熱心協助深表肯定與讚許。

霧峰分局分局長陳家銘呼籲，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，會將民眾小事當成警察大事辦理，本著關懷弱勢及同理心，主動關懷需要幫忙之民眾，民眾如有任何緊急情事，可撥打110尋求警方協助，員警會竭盡所能，增加警民互信，相信也更有助於社會安定。

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