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打完流感疫苗…兒子睡醒「瘋狂尿7天」5分鐘一次！台南爸緊張求救

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▲▼打完流感疫苗…兒子睡醒「瘋狂尿7天」5分鐘一次！台南爸緊張求救。（圖／翻攝爆料公社）

▲台南爸求救：兒子打完流感疫苗「瘋狂尿」5分鐘一次。（圖／翻攝爆料公社）

記者許力方／綜合報導

公費賽諾菲流感疫苗施打出現一起命危案例，台中51歲林姓男子注射後10天病倒，引發社會關注，台南有一名爸爸心急發文，日前帶著年幼的兒子到診所接種自費流感疫苗，未料隔天阿嬤帶著去金門旅遊3天，兒子一睡醒就瘋狂想尿尿，5分鐘一次，經泌尿科診斷、驗尿都沒有問題，孩子卻依舊有頻尿問題，讓他相當緊張。

王姓爸爸26日晚間透過「爆料公社」發文，聲稱19日帶著兒子去小兒科診所施自費打流感疫苗，之後兒子跟著阿嬤去金門玩，未料隔天一起床，他就瘋狂想尿尿，幾乎是5分鐘就一次，尿量都不多，且上廁所時還要用力，3天行程中都是同樣狀況，為此還在金門就診泌尿科，返家後症狀依舊，但在這之前小朋友都沒有類似問題。

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▲▼打完流感疫苗…兒子睡醒「瘋狂尿7天」5分鐘一次！台南爸緊張求救。（圖／翻攝爆料公社）

王姓爸爸說，後來他親自帶著兒子去大醫院泌尿科檢查，驗尿診斷後沒有發現問題，偏偏兒子至今仍然頻尿，因為往年未有小便問題，施打流感疫苗後也都沒有症狀，近來因出現許多疫苗不適案例，讓他突然擔心是疫苗引起的問題，建議家長們施打前先詢問清楚副作用，否則兒子的病況讓他們一家寢食難安。

不少網友認為沒有證據證明孩子因打疫苗造成頻尿問題，「沒打沒爭議」、「不適者施打真的很受罪」、「沒有直接證據前請不要造成恐慌」、「這幾天應該有一堆人會把病痛問題都推給疫苗」，也有家長紛紛留言表態，兒女打完後沒有出現類似症狀，建議王爸爸持續追蹤檢查。

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