台中51歲爸打疫苗10天倒下！妻哭著簽「病危通知」　只靠換血漿救命

記者許力方／綜合報導

台中豐原51歲林姓男子接種公費賽諾菲流感疫苗後10天，送醫確診罕見GBS格林巴利症候群，插管住進加護病房，衛生局不排除與疫苗有關。女兒26日出面淚訴，爸爸神經病變如今只剩下巴能輕微擺動回應，家中頓失一個經濟來源，只能先採取置換血漿對抗病魔，據悉，高達30萬元的手術費由企業人士捐款協助。

台中市衛生局表示，林男10月10日接種後，10月20日出現四肢無力、頭暈等症狀，經醫師診斷為疑似神經系統疾病，於10月22日安排脊椎穿刺，目前台中施打超過52萬劑，尚無其它類似通報個案，市府25日獲報後立即派員至醫院探視。

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據了解，林男無慢性病、家族病史，日前前往診所接種疫苗，10天後與妻子爬合歡山途中突然病倒，送醫急診，經抽脊髓液化驗，確診罕見GBS格林巴利症候群，便插管住進加護病房，進一度發出病危通知。

「爸爸還是一樣，只能用下巴移動的方式做簡單的回應。」林女26日出面接受《東森新聞》訪問時淚訴，11、12日才剛剛和媽媽爬完合歡山，身體硬朗的爸爸卻突然病倒，沒有發燒，但卻出現手腳發麻、走路無力、沙啞、吞嚥困難，甚至有自律神經失調及呼吸急促的症狀，「好好的人隔天就這樣子，我們都嚇到…」

當時爸爸突然插管住院，一度發出病危通知，媽媽在簽通知的時一直哭，讓在旁的林女看得不捨，「不能哭，我要撐住」忍住淚繼續支撐媽媽，但家中因此頓失一個經濟支柱，3個小孩都還在念書，救濟金無法及時救火，每一次30萬元高額自費，注射高劑量的人類免疫蛋白，龐大醫療費讓家屬難以負擔，只能先靠置換血漿和病魔對抗。

衛福部26日下午派人前往探視，向家屬說「會協助處理醫藥費用」。對此，疾管署副署長莊人祥指出，有企業人士得知林男的狀況，答應捐款協助，消息已經轉達給家屬，詳細情況後續會召開記者會統一說明。