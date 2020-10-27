台南七股又發生野狗入校園追學童　方一峰請市府勿忘學甲女童悲劇！

▲台南市議員方一峰質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，市府應研討改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲女童被狗追摔車腦死案引大眾關注，台南市議員方一峰27日在總質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，地方緊急通報動保處，怕狗狗傷學童和老人，結果努力半天半隻也抓不到，到底是圍捕方式有待改進，還是結紮不落實，市府應研討改進。

方一峰指出，台南市發生多起狗狗傷學童和老人致死悲劇，人命關天，所以每次總質詢他都一再提醒農業局要重視這議題，大北門地區因為沿海空曠，所以六區常常看到被主人拋棄的流浪狗群聚，七股曾發生老婦人在農地被狗群攻致死命案，也發生學甲女童坐父親摩托車去夜市，被追逐摔車腦死的悲劇。

方一峰表示，流浪狗很聰明，他曾親眼目睹狗群聚集魚塭圍獵魚塭的魚，原先他還以為是工人在捕魚，後來才發現圍成一個圓圈的是狗狗，魚從圈圈中飛耀起來，立刻被狗狗縱身圍獵，魚塭主人看著養殖的魚被狗狗圍獵也不敢驅逐，因為他曾被咬的滿身傷。

方一峰播放照片說，這個月又有鄉親跟他陳情，七股國小發生狗狗群聚開放校園，會追逐學童和運動的老人，大家都害怕狗狗再度傷人，所以他緊急請農業局前往圍捕，沒想到出動多次都抓不到半隻流浪狗，農業局每次都說每年結紮4千多隻狗狗，為什麼多年過去，台南市流浪狗數量還是2萬2千多隻，是結紮不落實還是圍捕待改進，市府應好好改進。

方一峰也為學甲悲歌不捨，他說具爭議的爐渣、浪浪教育園區、魚電共生區都在學甲，尤其全市1700百多公頃的魚電共生區，就有9百公頃在學甲，到底對地方是利還是弊，他永遠站在民眾這一方。

方一峰也說老人健保六都中只有台南沒有，他建議補助標準至少以農保健保338元為基準，因為農民生活辛苦，市府應用最少資源做最大效益，補助少沒關係但一定要有，這是感謝農民為台灣這塊土地打拼的尊重。

方一峰也爭取鄰長交通費，台南市原本有752里，合併後剩649里，原本有14730鄰，合併後剩9660鄰，鄰長工作量增加，里鄰合併年省二億元，如果每個月發鄰長一千元交通補助費，一年約一億一千五百萬元，市府計畫明年起每位鄰長發五千元自強活動補助，很多人反對是擔心自己放棄自強活動還領這筆錢，名目妥是否，搞不好還會被檢方傳訊，市府應謹慎為之。

方一峰更指出，南科聚落已形成，請不要將大北門區排除在外，請從交通超前布署開始，未來南科會跟竹科一樣就業人口越來越多，建議從南45線西港檨林里跨曾文溪銜接上178線道往南科園區及善化火車站，紓解台19線西港大橋車流。

方一峰說大家都期待七股工業區的開發，因地勢低水都會往那流，滯洪池功能消失，希望水利局和經發局、工務局能做好橫向聯繫，做好排水系統避免日後淹水。

方一峰表示，文化部9月7日在佳里運動公園開記者會宣布要興建鹽分地帶文化中心，會後很多人跟他建議佳里這麼好的綠地可以運動散心不要建在這裡，他建議在七股大寮公墓面積近十公頃，目前雖地勢低會淹水，如果配合旁邊的抽水站，因為土地非常寬廣可以做滯洪池景觀湖，不但可解決淹水問題，也可將佳里市區的繁榮延伸到七股，活化公墓土地帶動周邊繁榮。

針對方一峰議員提到七股國小流浪犬追逐學童問題，農業局長謝耀清表示，已於9月28日協同該校管理人於現場誘捕及置放誘捕籠等，捕捉校園內遊蕩犬隻，並建議七股國小管理人員如果發現流浪犬聚集，立即通知動保處計畫性捕捉，並請校方協助勸導校園內及周邊餵養人，餵養地點應遠離校園以免犬隻聚集，以保護師生安全。

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