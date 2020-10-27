　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南七股又發生野狗入校園追學童　方一峰請市府勿忘學甲女童悲劇！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員方一峰質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，市府應研討改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員方一峰質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，市府應研討改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲女童被狗追摔車腦死案引大眾關注，台南市議員方一峰27日在總質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，地方緊急通報動保處，怕狗狗傷學童和老人，結果努力半天半隻也抓不到，到底是圍捕方式有待改進，還是結紮不落實，市府應研討改進。

▲台南市議員方一峰質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，市府應研討改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰指出，台南市發生多起狗狗傷學童和老人致死悲劇，人命關天，所以每次總質詢他都一再提醒農業局要重視這議題，大北門地區因為沿海空曠，所以六區常常看到被主人拋棄的流浪狗群聚，七股曾發生老婦人在農地被狗群攻致死命案，也發生學甲女童坐父親摩托車去夜市，被追逐摔車腦死的悲劇。

方一峰表示，流浪狗很聰明，他曾親眼目睹狗群聚集魚塭圍獵魚塭的魚，原先他還以為是工人在捕魚，後來才發現圍成一個圓圈的是狗狗，魚從圈圈中飛耀起來，立刻被狗狗縱身圍獵，魚塭主人看著養殖的魚被狗狗圍獵也不敢驅逐，因為他曾被咬的滿身傷。

▲台南市議員方一峰質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，市府應研討改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰播放照片說，這個月又有鄉親跟他陳情，七股國小發生狗狗群聚開放校園，會追逐學童和運動的老人，大家都害怕狗狗再度傷人，所以他緊急請農業局前往圍捕，沒想到出動多次都抓不到半隻流浪狗，農業局每次都說每年結紮4千多隻狗狗，為什麼多年過去，台南市流浪狗數量還是2萬2千多隻，是結紮不落實還是圍捕待改進，市府應好好改進。

方一峰也為學甲悲歌不捨，他說具爭議的爐渣、浪浪教育園區、魚電共生區都在學甲，尤其全市1700百多公頃的魚電共生區，就有9百公頃在學甲，到底對地方是利還是弊，他永遠站在民眾這一方。

方一峰也說老人健保六都中只有台南沒有，他建議補助標準至少以農保健保338元為基準，因為農民生活辛苦，市府應用最少資源做最大效益，補助少沒關係但一定要有，這是感謝農民為台灣這塊土地打拼的尊重。

▲台南市議員方一峰質詢再度播放流浪狗進入七股國小照片，他說這些流浪狗這個月又在校園嬉戲，並追趕學童和運動老人家，市府應研討改進。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方一峰也爭取鄰長交通費，台南市原本有752里，合併後剩649里，原本有14730鄰，合併後剩9660鄰，鄰長工作量增加，里鄰合併年省二億元，如果每個月發鄰長一千元交通補助費，一年約一億一千五百萬元，市府計畫明年起每位鄰長發五千元自強活動補助，很多人反對是擔心自己放棄自強活動還領這筆錢，名目妥是否，搞不好還會被檢方傳訊，市府應謹慎為之。

方一峰更指出，南科聚落已形成，請不要將大北門區排除在外，請從交通超前布署開始，未來南科會跟竹科一樣就業人口越來越多，建議從南45線西港檨林里跨曾文溪銜接上178線道往南科園區及善化火車站，紓解台19線西港大橋車流。
方一峰說大家都期待七股工業區的開發，因地勢低水都會往那流，滯洪池功能消失，希望水利局和經發局、工務局能做好橫向聯繫，做好排水系統避免日後淹水。

方一峰表示，文化部9月7日在佳里運動公園開記者會宣布要興建鹽分地帶文化中心，會後很多人跟他建議佳里這麼好的綠地可以運動散心不要建在這裡，他建議在七股大寮公墓面積近十公頃，目前雖地勢低會淹水，如果配合旁邊的抽水站，因為土地非常寬廣可以做滯洪池景觀湖，不但可解決淹水問題，也可將佳里市區的繁榮延伸到七股，活化公墓土地帶動周邊繁榮。

針對方一峰議員提到七股國小流浪犬追逐學童問題，農業局長謝耀清表示，已於9月28日協同該校管理人於現場誘捕及置放誘捕籠等，捕捉校園內遊蕩犬隻，並建議七股國小管理人員如果發現流浪犬聚集，立即通知動保處計畫性捕捉，並請校方協助勸導校園內及周邊餵養人，餵養地點應遠離校園以免犬隻聚集，以保護師生安全。

·綠茶香優雅迷人

ET快訊
快訊／基隆公車「突衝撞民宅」！9人傷急送醫　驚悚畫面曝
iPhone12 5G多快？他驚嘆「比4G快4倍」…耗電實測
快訊／流感疫苗不良事件通報4死　陳時中19:00開記者會說明
8歲許老三逛街買項鍊...小S問價錢「給我跪祖先」氣炸
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中市府善用北屯東峰市場閒置空間　量身打造兒童運動環境

台南七股又發生野狗入校園追學童　方一峰請市府勿忘學甲女童悲劇！

中華職棒總冠軍賽31日開打　盧秀燕穿中信兄弟球衣全力加油

新竹市育賢國中「育英樓」啟用　懸空圖書館超吸睛

「全糖市」竟然也有台灣第一鹽　台南豐富飲食文化再添一筆

減少治安死角提升破案率　永康警積極輔導民間裝設監視器

斗六萬聖節公益同樂會　今夜環球科技大學體育館「環怨」

獨居婦跌倒爬不起來「大喊救命」　警破門送醫

每日近200公噸垃圾！花蓮女學生參訪清潔隊驚喊「無法置信」

關懷精神疾病市民　台南警察、消防、衛生單位齊力建構社會安全網！

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

Lulu.白癡公主玩到失控地上扭成一團　「社經地位」一聽秒歪樓：什麼意思XDD

千萬藍寶堅尼搶車位馬路中迴轉 車尾撞倒路邊機車...網笑：好丟臉

4女毀逢甲住房「床單包檳榔渣」　飯店經理直呼：像是國旅大毀滅

《料理之王》女選手做菜二度把Lulu請走XD 　金鏟子直接炒斷：我傻眼！

超狂父子用樂高打造披薩生產線 淋上番茄醬、運輸臘腸全自動化

中市府善用北屯東峰市場閒置空間　量身打造兒童運動環境

台南七股又發生野狗入校園追學童　方一峰請市府勿忘學甲女童悲劇！

中華職棒總冠軍賽31日開打　盧秀燕穿中信兄弟球衣全力加油

新竹市育賢國中「育英樓」啟用　懸空圖書館超吸睛

「全糖市」竟然也有台灣第一鹽　台南豐富飲食文化再添一筆

減少治安死角提升破案率　永康警積極輔導民間裝設監視器

斗六萬聖節公益同樂會　今夜環球科技大學體育館「環怨」

獨居婦跌倒爬不起來「大喊救命」　警破門送醫

每日近200公噸垃圾！花蓮女學生參訪清潔隊驚喊「無法置信」

關懷精神疾病市民　台南警察、消防、衛生單位齊力建構社會安全網！

快訊／基隆公車司機心臟病發！衝撞民宅「車頭全毀」　9人送醫

中職／中信兩大高等級左投　林安可看影片觀察配球

快訊／左營海功路驚現200公分天坑　下班尖峰警消急拉封鎖線

再批准售台軍武　國台辦批美：向台獨勢力發出錯誤信號

放火「仙人跳風波」惹議！　友人曝近況：他幾乎神隱在人間

空軍遭質疑愛三結餘款買飛彈不繳庫　空軍司令部反駁：符合法規

台積電零股交易人氣最高　張忠謀回應：「很好」

同志大遊行31日登場！從凌晨交管到晚上8點　影響45條公車路線曝光

掀棺赫見「蛆蟲亂竄」！家屬瞻仰遺容釀驚魂　怒毆葬儀社討說法

魏如萱、LEO王入圍金音獎「死亡之組」！　提前同台尬歌較勁

地方熱門新聞

三寶吃菜包停路中央！中壢人怒揭真相

小琉球民宿一晚280元！他下訂秒漲6倍

3女1男狂歡滿地黃液！民宿老闆崩潰

黑水虻博士偷吃遭判刑　怒告小三偷拍

正妹遇家暴失婚　改當網紅創業年收千萬

遇戶政大當機　怨偶苦等3小時離不成

殯葬商品小心被詐騙　新北籲不宜投資購買

國道台南段改標示…網一看氣炸洗留言

萬聖節變裝踩街遊行討糖樂分享

「彩券行女神」正臉曝…甜笑電暈建築工

阿里山賞楓搭林鐵百年蒸汽火車

南門專責救護隊黃振彬獲十大傑出救護技術員殊榮

埔鹽順澤宮ZEPRO冠軍路跑5千人熱鬧起跑

桃園龜山警分局首位女性所長　鄒安晴專精法律

更多熱門

相關新聞

國1台南安定段聯結車「騎護欄」　雙向一度壅塞

國1台南安定段聯結車「騎護欄」　雙向一度壅塞

國道1號北向311.4公里台南安定段處，27日下午1時10分許，1部由67歲廖姓男子駕駛聯結車，因踩煞車操作不當失，撞擊內側護欄護欄卡在中央分隔帶，影響南北雙向內線車道行車，國道警察第四大隊據報，迅速派員馳抵查處，並疏導交通，於下午2時17分排除障礙恢復交通，幸無人員傷亡。

「全糖市」竟然也有台灣第一鹽

「全糖市」竟然也有台灣第一鹽

台南市流感疫苗接種不良事件3件

台南市流感疫苗接種不良事件3件

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

打完疫苗兒狂尿7天！台南爸求救

台南母殺女命案　法院裁定羈押

台南母殺女命案　法院裁定羈押

關鍵字：

台南七股野狗校園追學童方一峰

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

公務員飲水放「母豬發情素」害女同事狂懷孕

換中獎發票！行員：這張1000萬...他下秒GG

即／小鬼黃鴻升猝逝完整解剖報告出爐！

3步驟載進擊券　國旅住宿省500元

「拜託別報電話！」全聯打工哥崩潰了

連鎖雞排店爆退盟潮　業者曝心酸

22歲正妹洗澡「整缸水不換連洗3天」！白嫩美肌網暴動

張庭砸73億買大樓！豪氣寵閨蜜：一層樓送妳

傳奇家族殞落！「厄運籠罩24年」綁架、整型慘死

不會立中柱！台中女遭房東趕走

高雄傳奇茶店搶進「最貴路口」賣Buffet　嗆：比漢來好

快訊／國內出現流感疫苗接種後死亡個案！

台中爸打疫苗倒下！妻哭著簽病危通知

YAMAHA「BW'S新把妹神車」來了

徐凱希曾挨罵勾引《星光》男選手

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了

《我的婆婆》結局鍾欣凌揭「餅店留給兒子」原因　網友看哭道歉「對不起」：誤會彩香了
遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

遇警臨檢「錄影自保是否合法？」　律師：警行公務不能主張隱私權

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

後輩見退貨遠征隊超緊張「口誤+手抖」　嚴正化.李孝利練到凌晨…後台緊擁哭了

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

KID：最後一集，謝謝大家　《玩很大》倒數5分「小鬼回星球」引鼻酸...

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

水費暴增懷疑漏水？達人教撇步 檢查水錶簡單步驟...自己也能修！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面